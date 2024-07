Zvezda dovela i drugog Lanetovog sina: Lazar već dao gol, a Dušan je totalno drugačiji igrač

Crvena zvezda "pokupila" oba Jovanovića iz Vojvodine.

Crvena zvezda je ovog ljeta dovela talentovanog Lazara Jovanovića, sina čuvenog srpskog fudbalera Milana, ali nije stala samo na tome. Na "Marakanu" stiže i Dušan Jovanović, još jedan Lanetov sin i Lazarov mlađi brat, koji će igrati za mlađe kategorije crveno-bijelih. I on je takođe došao iz Vojvodine, čijim radom i odnosom cijela porodica Jovanović nije bila zadovoljna, zbog čega su se sada kolektivno preselili za Beograd.

Dušan Jovanović je za razliku od oca i brata, više orijentisan na defanzivu, pa se do sada u mlađim kategorijama profilisao kao zadnji vezni. S obzirom na to da je rođen 2008. godine, jasno je da je još mnogo vremena pred njim i da će se sigurno još "tražiti" kao igrač, a vidjećemo da li će doći do prvog tima.

Što se tiče Lazara Jovanovića, koji je već igrao za seniorski tim Vojvodine i davao golove u njemu, očekivalo se možda da će ga Zvezda pozajmiti tokom ljeta, ali je impresionirao Vladana Milojevića tokom turnira u Sankt Peterburgu.

Mladi krilni napadač je počeo obje pripremne utakmice u Rusiji, a dao je i gol protiv Sočija.

