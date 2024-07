"PRIČAJ SADA, PRIČAJ SADA" Jamal na najbolji način odgovorio Rabiou

Španci porazili Francuze u polufinalu, a Lamine Jamal zapušio je usta Adrienu Rabiou.

Špansko čudo od djeteta, Lamine Jamal, plasirao se sa svojom reorezentacijom u finale Evropskog prvenstva i tako će postati najmlađi igrač koji je natupio u finalu nekog velikog takmičenja. Sa vrha liste najmlađih učesnika finala, skinuo je legendarnog Pelea koji je sa 17 godina postao svjetski prvak sa Brazilom u Švedskoj 1958. godine.

Pažnju je privukla izjava Adrijena Rabioa neposredno pred polufinalni meč sa Špancima. Naime, Francuz je za “La Rohu” izjavio: “Ako Lamine Jamal želi da igra finale Eura sa Španijom, moraće da uradi mnogo više protiv nas nego što je uradio do sada, stavićemo ga u pritisak da se ne osjeća komforno.”. Kada je Jamal čuo ovu izjavu, na svoj instagram objavio je stori na kojem je piše: „Kreći se u tišini, pričaj samo onda kada je vrijeme da se kaže šahmat.”

Nakon postignutog gola u kojem je nadmudrio baš Rabioa, Jamal se okrenuo prema kameri i kazao: „Pričaj sada, pričaj sada!”. Na pres konferenciji je mladi Španac bio upitan kome je bila upućena ta izjava, a on je odgovorio da je to potpuno jasno. Jamal će u nedelju od 21:00 čas, nakon što proslavi 17. rođendan u subotu, upisati debi u finalu velikih takmičenja i time postati najmlađi koji je to uradio.