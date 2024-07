"Boli nas kao građane Srbije zbog Đokovića" Rade Bogdanović surovo iskren, opet pecnuo Piksija

Rade Bogdanović analizirao finale Evropskog prvenstva u fudbalu, a dotakao se i Novaka Đokovića i Piksija.

Izvor: YouTube/RTS Sport/Wimbledon/Screenshot

Proslavljeni jugoslovenski fudbaler Rade Bogdanović komentarisao je i analizirao utakmice Evropskog prvenstva u fudbalu za RTS i privlačio mnogo pažnje tokom čitavog turnira, a tako je bilo i posle finala u kome je Španija pobijedila Englesku 2:1. Iako je najavljivao da će Engleska pobijediti jer su "baksuzi" kojima se sve namješta da podignu pehar, odnosno da je zapravo sreća uz njih, morao je da čestita Španiji na sjajnoj igri.

Tom prilikom je želio da apostrofira koliko su Španci zapravo sjajni u svim sportovima, pošto je samo nekoliko sati pred finale u Berlinu i Karlos Alkaraz obradovao naciju, pobijedivši Novaka Đokovića u finalu Vimbldona (3:0). Zapravo, gotovo da nema sporta u kome Španci nisu u vrhu...

"Realno gledajući, ovo je španski dan. Jednostavno danas je pobijedila mladost, bez obzira što to nas boli kao građane Srbije zbog Novaka Đokovića, ali mladost je pobijedila, danas je realno i Španija kao država pobijedila jer je prepoznala još davnih dana, a to je bilo 1995-1996 kad su donijeli plan u razvoju sporta i evo to se njima vraća. Ovo je treća titula šampiona Evrope od 2008. godine, malo li je?", poručio je Bogdanović i nastavio da niže pohvale na njihov račun.

"Osvajaće i dalje, talentovani su, vole sport, jako su skromni, vidite ovu djecu, oni ubiše koliko kvaliteta imaju i koliko su skromni", dodao je Rade Bogdanović koji je istakao i da ne pamti kada su u velikom finalu postignuta tri gola kao što je to bio slučaj sada u Berlinu, gdje su svi plesali.

S obzirom na najavu Gareta Sautgejta da će podnijeti ostavku ako Engleska ne osvoji Evropsko prvenstvo, Bogdanović je opet iskoristio priliku da "pecne" i selektora Dragana Stojkovića Piksija koji je ostao uprkos neuspjehu:

"Hajde da mu (Sautgejtu, prim. aut.) vjerujemo da ima obraz, ali obzirom da smo se mi svega nagledali i naslušali, ne bi me iznenadilo da potpiše novi ugovor, ali dobro... Pogledajte i tim, Kejn je plaćen oko 90 miliona evra, a on dao jedan gol iz penala", stao je u zaštitu selektora Engleske.