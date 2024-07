Miloš Vazura odgovarao je na pitanja medija uoči početka nove sezone.

Izvor: MN PRESS

Nova sezona Superlige počinje, Partizan prvi meč igra u Humskoj, ali kao gost, protiv Napretka iz Kruševca. Nekoliko dana uoči starta crno-bijeli organizovali su druženje sa medijima i tom prilikom Miloš Vazura odgovarao je na pitanja novinara. Otkrio je da će doći još pojačanja i da će dosta toga da zavisi i od takmičenja u kom budu igrali.

Direktor kluba prvo je pričao o trenutnom timu.

"Partizan ima najveća očekivanja. Ono što je do Uprave bilo, doveli smo najboljeg trenera kog smo mogli, svaki navijač treba da bude zadovoljan dolaskom Stanojevića. Imamo čvrst ugovor sa njim na tri godine, ispunili smo za sada želje sportskog sektora i njegove lične za dovođenje igrača. Nije otišao niko, očekujemo da Samed Baždar ode u Saragosu i prođe preglede. Sačuvan je cijeli tim, osam igrača je došlo. Ciljevi su najviši. Najbitnije su te evropske utakmice, ali je Stanojević rekao da ga to ne zanima sad, već prvo Napredak. Da dobro počnemo sezonu, pa Evropa, to nam je najbitnije i iz finansijskog aspekta, želimo da igramo najbolje takmičenje. Vidjećemo koliko je to moguće".

Potvrdio je da će biti još novih igrača.

"Očekuje se još pojačanja. Oni igrači koji su treneru i sportskom direktoru bili bitni da dođu prije početka priprema, došli su. Zavisiće i od evropskih utakmica. Dinamo Kijev je favorit u dvomeču, ako njih prođemo, obezbijedili smo najmanje Ligu Evrope, pa ćemo moći da dovedemo još igrača. Imamo prioritet za prodaju nekih igrača koji nisu u tom prvom Stanojevićevom krugu. Ponavljam, zavisi budžet i od evropskih mečeva, da sačekamo. Ostala je okosnica tima, došlo je osam igrača, ekipa je mirna za sada. Sve želje trenera i sportskog direktora probaćemo da ispunimo."

Vidi opis Vazura obećao još pojačanja i "pecnuo" Zvezdu: Naš rival ima ogroman budžet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 23 / 23

Tim iz Humske čeka titulu od 2017. godine. "Naravno da Partizan uvijek ide po titulu, zato smo doveli Stanoja, zna kako se to radi. Borićemo se do kraja sezone, imamo i protivnike, nismo sami u tome. Naš glavni rival ima ogroman budžet, neće biti lako, ali ćemo se boriti. Obećavamo da će ekipa dati 100 odsto."

Pogledajte 04:07 Miloš Vazura izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Partizan se bunio zbog oduke FSS da dva bonus igrača moraju da se nađu u startnoj postavi. "Kada je donesena ta odluka tenzije su završene, trener se oglasio, suvišno je o tome pričati. Rekli smo naš stav, borićemo se svim putevima da sve bude pošteno, vjerujem da će biti pošteno. Bitno je da suđenje bude pošteno, vjerujemo da će tako da bude, nema razloga da ne bude", zaključio je Vazura.