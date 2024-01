Htio sam i ja da napustim Partizan! Intervju Miloša Vazure: "Uprava napolje nam je postalo himna!"

Jedan od najvažnijih ljudi Partizana govorio o odlasku iz kluba na zahtjev navijača.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana pobijedili su Crvenu zvezdu (2:1) u posljednjem meču za 2023. godinu i tako kraj jesenjeg dijela prvenstva dočekali u sjajnom raspoloženju - upravo im je trijumf bio potreban za prvo mjesto na tabeli pred ulazak u 2024. godinu. Ipak, navijači nisu u potpunosti zadovoljni. Već mjesecima je jug Partizanovog stadiona prazan jer najvatrenije pristalice traže promjene u klubu, odnosno odlazak Miloša Vazure.

Direktor crno-bijelih otkrio je u intervjuu da je nekoliko puta razmišljao da napusti funkciju na kojoj je već godinama, a otkrio je i zašto to nije uradio do sada!

"Jesam u više navrata pomišljao na ostavku i u razgovorima sa nekim ljudima koji su u skupštini, oni su mislili da to nije prava odluka i nisam tada odlazio iz kluba. Tako da svakako da jesam i to ne jednom nego više puta", rekao je generalni direktor Partizana Miloš Vazura u razgovoru za "Kurir" i dodao: "Partizan ima predsjednika, Milorad Vučelić je podnio ostavku, ali do izbora novog on je predsjednik kluba. Izbor novog predsjednika će biti u dogledno vrijeme, organizovaće se skupština u pauzi i o tome ce odlučivati skupština. O tome ne odlučujem ja, nego skupština FK Partizan. Postoje i predsjednik i uprava kluba, odluke ne donosim sam, nego sa njima, postoji i sportski direktor i to sve normalno funkcioniše, odluke donosimo zajedno."

Podsjećamo, navijači Partizana od početka sezone bojkotuju utakmice svog voljenog tima na stadionu u Humskoj, a uz zahtjev da se promijeni kompletna uprava fudbalskog kluba. Nekadašnji predsjednik kluba Milorad Vučelić podnio je ostavku na svoju funkciju, pa se pred praznike na koktelu fudbalskog kluba okupljenima obratio u ulozi predsjednika u ostavci, dok Vazura nije povukao takav potez.

Ipak, generalni direktor otkrio je kada je bio najbliži da donese takvu odluku. "Svakako ova prošla godina kada smo završili četvrti nije bila prijatna i ispadanje iz Evrope, jer utiče na funkcionisanje kluba. Svaka godina kada smo ispali iz Evrope je preteška, fali ogroman dio novca i jednostavno moramo da nalazimo nove sponzore i mislim da ćemo od januara naći jednog novog, u pregovorima smo i ovog puta koristim priliku da se zahvalim državi na pomoci i direktno i preko Fudbalskog saveza koja je bila u oktobru. Naravno i državi na pomoći prilikom potpisivanja ugovora sa ZiĐinom, to nama mnogo znači, to je veliki novac i velika pomoć. Mislim da i kineska kompanija može da bude zadovoljna sa nama", rekao je Miloš Vazura.

Direktor Partizana osvrnuo se i na skandiranja protiv klupskih čelnika koja su učestala na utakmicama Partizana. "Pa sigurno da nije prijatno, ali dok god imamo rezultate smeta, ali kao da je postala neka himna Partizana. Mi kad smo 2015. godine došli u upravu, na prvoj utakmici je isto bilo skandiranje 'Uprava napolje', a te godine smo uzeli titulu. Isto i 2017. smo uzeli titulu pa je bilo isto. Tako da smeta, ali šta da radimo, tako je kako je", rekao je Vazura.

Podsjećamo, Miloš Vazura je još krajem 2014. godine ušao u upravu fudbalskog kluba Partizan i više od devet godina jedan je od najvažnijih funkcionera crno-bijelih. Za to vrijeme Partizan je imao nekoliko dobrih evropskih sezona, ali je utisak navijača da nije dovoljno konkurentan protiv Crvene zvezde u domaćim okvirima jer najveći rival ima čak šest uzastopnih titula.