Ljudi ne vole kad kažem istinu, a svi znaju situaciju! Bibars Natho za MONDO: Za Partizan ovo nije lako vrijeme

Bibars Natho pričao je za MONDO o Partizanu, šansama za titulu, Crvenoj zvezdi...

Jedna lasta ne čini proljeće i jedan igrač sam ne može da donese uspjeh u timskom sportu, ali bez ovog igrača Partizan ne može ni da pomisli na uspjeh, ni na prvo mjesto na tabeli, na kojem je dočekao početak 2024. godine. Bibars Natho ima 35 godina, ali sa njim i bez njega na terenu Partizan ima dva različita lica. Najstariji je u timu i jedan od najborbenijih, dovoljno da postavi primjer i mlađima. Uostalom, njegov značaj se ko zna koji put vidio i u nedavnom, 171. "vječitom" derbiju protiv Crvene zvezde kada je dao gol i "potpisao" otkaz sunarodniku Baraku Baharu.

Volio bi karijeru da završi u Humskoj, uživa kada je na terenu i hoće da osvoji titulu, a ta tema ko njega izazva različita raspoloženja i osjećanja. To su samo neke od stvari koje je rekao u prazničnom intervjuu za MONDO, napravljenom na "media day"-u crno-bijelih, napravljenom uoči derbija.

"Početak sezone bio bio težak, nismo počeli dobro u Evropi, remizirali smo sa TSC-om, ali poslije toga smo pronalazili svoj način igre i radili ono šta je potrebno iz meča u meč. Potrebno je malo vremena da se upoznamo i naviknemo jedni na druge, svi sada mogu da vide da smo bolji iz dana u dan", počeo je Natho razgovor za MONDO.

Nekoliko mečeva ove sezone Partizan je rješavao u samoj završnici, što je dokaz ne samo upornosti, već i pobjedničkog karaktera, najbolje potvrđenog u pobedi protiv Crvene zvezde. "Ponekad je u fudbalu potrebno malo i sreće. Kada se dogodi nekoliko puta, onda to znači nešto drugo, a to je da ne odustajemo do posljednje sekunde, nebitno koji je rezultat. Imali smo najgori meč i poraz od TSC-a od 4:0, borili smo se do kraja. Kada to radite, rezultati će doći."

Došao je Natho u Beograd 2019. godine, radio je sa mnogim trenerima, a otkriva kako to izgleda sa Igorom Duljajem. "Svaki trener ima svoje načine rada. Igor je došao u teškom trenutku za sve. Ove godine je bolje, Duljaj prenosi svoja uvjerenja, emotivan je. Rezultati dolaze, to je bitno i svi to mogu da vide."

"NE BIH PREVIŠE DA PRIČAM..."

Natho je kroz karijeru igrao za Hapoel Tel Aviv, Rubin, PAOK, CSKA Moskvu i Olimpijakos i uglavnom je svuda osvajao trofeje, samo nije uspio u Grčkoj i u Srbiji. Ogromna mu je želja da bude šampion sa Partizanom, a glasno je odjeknula njegova poruka prošlog ljeta da Partizan ima "manje od 1 odsto šanse" da osvoji titulu. "Ljudi ne vole kada govorim istinu, ali svi znaju situaciju. Nije bilo lako za nas, četiri godine, izgubili smo tri puta u finalu Kupa, dva puta na penale. Nedostajalo nam je sreće u Kupu. Nije ovo najbolje vrijeme za Partizan, možda ova godina bude ta. Borićemo se do kraja, liga je više takmičarski nastrojena, mnogi timovi pobjeđivali su druge. Nemamo mnogo mečeva sa pobjedama od 4:0 ili 5:0, što je dobro za srpski fudbal i fanove koji mogu da vide kompetitivniju ligu. Nije gotovo poslije tri nedelje."

Nije bilo potrebno Nathu postavljati dodatna pitanja, mada ima i momente kada sam sebe zaustavlja dok govori. "Smatram da u posljednje četiri godine nismo imali pravu šansu da osvojimo titulu. Ne bih previše da pričam, samo da nije bila laka situacija. Sada je drugačije. Drugi timovi su gubili, što se nije dešavalo ranije. Takmičenje je jače, borba postoji, mi smo motivisaniji da se borimo, vjerujemo i nadam se da ćemo uspjeti."

Zna šta može da bude ključ da osvoji titulu sa crno-bijelima. "Moramo da nastavimo da igramo ovako, da redamo pobjede. Znamo da to nije lako, prije poraza od TSC-a smo imali seriju trijumfa što nije lako. Da biste postali šampion u Srbiji praktično ne smijete da gubite mečeve. Čeka nas drugi dio sezone i nastavak borbe."

ZVEZDA, BAHAR...

Crvena zvezda ispala je iz Evrope, što znači da će fokus u drugom dijelu sezone biti samo na Superligi. Izraelac u tome vidi i dobre i loše stvari. "U fudbalu imate svakakve situacije. Isto tako Zvezda ima 20 igrača koji mogu da igraju u prvih 11, bez Evrope ego postaje jači, svi hoće da igraju. Postoji plus i minus za svaku situaciju. Iskreno, ne zanima me šta se kod njih dešava. Nije to moj posao i zanima me samo naš put i da nastavimo ovako", jasan je Natho.

Tokom intervjua pitali smo ga da li se viđa sa sunarodnicima Omrijem Glazerom i Barakom Baharom. Od tada se situacija promijenila, pošto je trener Zvezde dobio otkaz. "Vidio sam Bahara jednom na aerodromu, sa Glazerom se viđam jer igramo za reprezentaciju. Znao sam ga i prije nego što je došao, dobar je golman. Želim obojici sve najbolje, ali u sljedećem timu, ne u Zvezdi. Između mene i Glazera postoje te šale i sve, normalno je, na terenu dajemo sve za svoje timove."

O KOŠARCI I MADARU

Natho voli da prati i košarku, često je na košarkaškim utakmicama crno-bijelih. Posebno je to bio slučaj prošle sezone kada je Jam Madar bio dio tima. "Volim da gledam košarku, jedan od razloga prošle sezone bio je Jam Madar. Kada jednom odete u Arenu, osjetite tu atmosferu i sve, to je nešto prelijepo. Nadam se da ću doživjeti to i na stadionu Partizana."

S obzirom na to da je dosta vremena proveo upravo sa Madarom, upitan je i da li možda zna zašto je on otišao u Fenerbahče. "U sportu ima raznih stvari, to je između igrača i tima, ne znam razlog. Navijao sam da ostane, ali je donio odluku koju je smatrao da je najbolja za sebe."

LIGA ŠAMPIONA I OSTANAK U PARTIZANU

Ne krije Bibars da bi mogao sebe da zamisli do kraja karijere u crno-bijelom dresu. "Da, ne bi to iznenadilo ni mene ni druge. Dokle god se dobro osjećam i dokle god me klub želi. U ovom momentu to želim, vidjećemo. U fudbalu se ništa ne zna, sada se osjećam dobro, tijelo se osjeća dobro, vidjećemo za dalje."

Ne misli sada o penziji, već razmišlja o tome da sa Partizanom igra u Ligi šampiona. "Mogu to da zamislim, to je moj lični cilj bio od kada sam došao. Prošle godine smo se borili, nismo uspjeli, sada želimo da se kvalifikujemo za Ligu šampiona."

RAT U IZRAELU I ČERKEZI

Priznaje Natho da je teško razmišljati samo o fudbalu dok traje rat u Izraelu. "Nije lako, porodica, prijatelji, svi su tamo. Nije lijepo vidjeti takvu situaciju, ne samo u Izraelu, nego i u nekim drugim zemljama poput Rusije, Ukrajine, u ratu nema pobjednika, svi gube. Kada je u tvojoj zemlji, nije lako. Ipak, ja sam profesionalac i moram da radim svoj posao."

Natho je po nacionalnosti Čerkez, postoji priča da su Čerkezi sa Kosova i Metohije otišli u Izrael. "Čuo sam priču o tome, ali ne znam sve činjenice, mnoge priče sam čuo o tome. Ne znam šta je tačno, ako ne znam nešto 100 odsto, ne volim da pričam o tome."

Zbog svoje nacionalnosti imao je probleme u reprezentaciji jer nije pjevao himnu Izraela, a ostao je i bez prilike da potpiše za Ajaks. "Ponosan sam na to što sam musliman i Čerkez, na to što živim u Izraelu. Ljudi ne razumiju situaciju kako je živjeti život u Izraelu, razlikuje se stvarnost od onoga što vidite na televiziji. Imam tu mogućnost da svijetu pokažem drugu stranu konflikta. Nikada me nije bilo sramota svoje religije i zemlje. Što se tiče tog prelaska u Ajaks, stvari su jednostavne. Da bi igrao za Izrael moraš da služiš vojsku, oni su me željeli, otac je rekao da moram da idem u vojsku, takva su pravila."

NAVIJAČI I TRANSFERI

Nezaobilazna tema bili su navijači, pošto oni najvatreniji bojkotuju mečeve kod kuće. "Nije lako, komplikovana je situacija. Iskusan sam, dugo sam u fudbalu. Nije lako, sa jedne strane čujemo i razumijemo ih, ali ih u isto vrijeme želimo da budu uz nas i da nas podržavaju. Ponekad je bolje u gostima nego kod kuće u smislu navijanja. Hvala im puno, mnogo nam znače, nadam se da će naći rješenje i da ćemo igrati pred punim tribinama, potrebni su nam. Stalno se o Partizanu priča o navijačima, koliko pomažu, vidi se to i na košarkaškim mečevima. Ponavljam, nadam se da će biti uz nas."

Sledi pauza, ali i zimski prelazni rok. "Timovi pokušavaju uvijek da dovode nove igrače, po mom iskustvu morate da budete pažljivi u zimskom prelaznom roku. Ponekad zna sve to da poremeti situaciju, nije lako naći pravog igrača na zimu, potrebno je uklapanje poslije toga. Možda će to biti moj posao za nekoliko godina, sad nije".

Ta rečenica bila je dovoljna za pitanje o planovima za budućnost, da li želi da postane trener, skaut ili nešto treće. "Ne znam još uvijek, vjerujem da ću ostati u fudbalu. Ne znam u kom svojstvu. Sada mi je najvažnije da igram dobro na terenu."

"SREĆNI PRAZNICI, SVIMA ŽELIM MIR"

Za kraj smo ostavili priču o praznicima i kako ih on provodi. "Uglavnom idem da provedem vrijeme sa porodicom. Imamo malo vremena za odmor, da provedem sa suprugom, sa djecom, da odemo na neki odmor. Toga nema tokom sezone. Sa njima ću otići na odmor, posjetiću majku, normalne stvari."

Uputio je i prazničnu poruku. "Svima želim samo dobre stvari, zdravlje prvenstveno. Da se prekinu ratovi, da bude mir među ljudima. Svi želimo isto, lijep i miran život. Našim navijačima takođe želim sve najljepše i svima u klubu da ostvarimo mnogo zajedničkog uspjeha", zaključio je Natho.

