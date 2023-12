Kako da me zapamte u Partizanu? Leo mi je sve rekao! MONDO intervju: Firmino, Ronaldo, Rambo, ćevapi i tajna osmijeha

Mateus Saldanja pričao je o Partizanu, osvajanju titule, Robertu Firminu, Rambu Petkoviću...

Mateus Saldanja (24) potpisao je krajem jula za Partizan i za samo pet mjeseci postao je nezamjenljiv član tima. Dao je 14 golova, uz četiri asistencije u Superligi Srbije i jedan je od najzaslužnijih za to što crno-bijeli na zimsku pauzu odlaze kao prvoplasirani tim u ligi. Po izgledu i širokom osmijehu podsjeća na Roberta Firmina i ni malo mu ne smeta što ga porede sa poznatijim sunarodnikom i nekadašnjim članom Liverpula.

Postigao je Saldanja gol i u vječitom derbiju, a prije svega toga je u brazilskom restoranu "Rodizio" u Beogradu pričao i za MONDO i tom prilikom otkrio je dosta zanimljivosti. Uz napomenu da je intervju odrađen prije večitog derbija u kom je bio strelac.

"Veći dio karijere proveo sam van Brazila, tako da sam na neki način navikao da praznike ne provodim kući, ne nedostaje mi to mnogo. U Srbiji sam naučio da kažem idemo i da izgovorim po neku riječ poput 'ćevap'. I ovdje ima dobra brazilska kuhinja, pirinač, pasulj, roštilj, slično je kao kod kuće", počeo je Saldanja, uz veliku pomoć prevodioca.

DULJAJ I PRIMJETAN NAPREDAK

Priznao je brazilski napadač da je Igor Duljaj bio veoma bitan faktor za prelazak u Humsku. "Igor je imao ogroman uticaj na to. Rekao mi je sve, objasnio šta očekuje od mene i dao mi je veliku podršku. Fudbal me čini srećnim, kada god sam na terenu sjetim se prvih koraka iz Brazila, kada sam kao dijete trčao sa loptom, zato sam stalno nasmijan", objasnio je Saldanja koji je baš prema riječima Duljaja privukao ogromno interesovanje drugih klubova.

Zna da može da bude još bolji. "Zadovoljan sam svojom igrom u Partizanu, primjećujem napredak, ali želim da budem još bolji i da dajem još više golova. Prije svega tu mislim na igru glavom, mada i drugom nogom. Naravno, glavni cilj mi je da pomognem ekipi i da svi zajedno budemo bolji."

RONALDO, FIRMINO I RAMBO!

Otkrio je Mateus da je njegov uzor bio Luis Nazario de Lima ili prosto - Ronaldo. "Moj idol? Ronaldo. Uvijek Ronaldo. Njegov način igre, golovi, kretanje, on je unikatan".

Saldanja po izgledu dosta podsjeća na Roberta Firmina, svjestan je to i on sam. Posebno kada počne da se smije. "Firmino je veliki igrač, mnogo ljudi mi kaže da ličimo, kad svi to kažu, moram da se složim", nasmijao se Mateus.

Kada su već tema bili Brazilci, tu je i jedan srpski Brazilac - Dejan Rambo Petković. "Naravno da znam ko je on. Igrao je za Flamengo, tim koji ja mnogo volim, dao je mnogo golova, prava je klasa."

"TITULA? PRIČAO SAM SA LEONARDOM..."

Cilj Mateusa i Partizana u drugom dijelu sezone je jasan, osvajanje titule. "Moramo da nastavimo sa dobrim igrama, da zadržimo kontinuitet i da pobjeđujemo.

Igrali su u Partizanu mnogi brazilski fudbaleri poput Leonarda, Žuke, Klea, Evertona. Neki od njih ostavili su veliki trag. "Moram da nastavim da radim da bih i ja tako nešto uradio. Leo je skoro bio ovdje, dugo smo razgovarali, rekao mi je mnogo lijepih stvari. Takođe mi je rekao da ću sigurno ostati upamćen u istoriji ako osvojim titulu sa Partizanom", kazao je Mateus i dodao da ne razmišlja trenutno o odlasku i da je fokusiran samo na teren.

I on i njegovi saigrači ostavili su poruke na Instagramu poslije poraza od Radničkog u Nišu. Bilo je to jedno od pitanja za njega, pa je objasnio na šta se tačno to odnosilo. "Vidim kako ekipa radi, koliko se držimo zajedno i radimo. Treniramo jako i moramo da pobjeđujemo, da budemo tim."

ZVEZDA I SRPSKI FUDBAL

Pričao je Mateus i o timu Crvene zvezde. "Gledao sam neke mečeve u Ligi šampiona, smatram da je Zvezda dobar tim, ima svoje kvalitete, ali isto tako vjerujem da ako Partizan bude nastavio da igra ovako, da se držimo zajedno, bićemo uspješniji."

Imao je i riječi hvale za srpski fudbal. "Smatram da je liga kvalitetna ima dosta dobrih timova i igrača."

Upitan je i da li to znači da će pozvati neke sunarodnike i prijatelje da mu se pridruže. "Ne, ne, ja sam samo igrač, razmišljam samo o terenu, imam tu prijatelje, poput Bruna Kabokla."

DRUŽENJE SA BRUNOM I JAGOM

Beograd polako preplavljaju Brazilci, Saldanja u fudbalu, a u košarci Bruno Kaboklo, koji nosi dres Partizana i Jago Dos Santos koji igra u dresu Zvezde. "Naravno da se družim sa obojicom. Dolaze baš u ovaj restoran, jedemo zajedno, provodimo vrijeme zajedno. Idem na košarkaške utakmice jer mi se dopada atmosfera i ekipa."

Volio bi Saldanja takav ambijent da vidi i na stadionu u Humskoj. "Naravno da bih to volio, da tako bude i na stadionu. Ta atmosfera, to daje dodatnu snagu, uživam u tome, živim za takve momente."

Na kraju je na srpskom jeziku svima poželio srećne praznike. "Srećna Nova godina", poručio je Saldanja uz osmijeh.