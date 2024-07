Partizan hoće igrača od 3.000.000 evra!

Talentovani srpski fudbaler Aljoša Vasić potencijalno pojačanje Partizana.

Izvor: MN PRESS

Novi trener Partizana Aleksandar Stanojević jasno je rekao na kojim su mu pozicijama potrebna pojačanja, a od kako se vratio u klub iz Humske čelnici mu u velikoj mjeri ispunjavaju želje. Ostale su još samo dvije - jedna je mjesto centralnog veznog fudbalera gdje je propao posao oko Ifeta Đakovca, a drugi je ofanzivac koji može da igra po bokovima. Djeluje da se sada naslućuje jedno od preostala dva pojačanja crno-bijelih.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Partizan je zainteresovan za Aljošu Vasića i da mladog fudbalera dovede na jednogodišnju pozajmicu. Jasno je da Palermo u ovom trenutku nije spreman da se lako odrekne fudbalera kojeg je prije godinu dana platio 3.000.000 evra, a Partizan sigurno nije u situaciji da ponudi mnogo više od te cifre za otkup ugovora - pozajmica je, sa druge strane, rješenje koje bi moglo da zadovolji sve zainteresovane.

Partizan bi dobio izuzetno talentovanog fudbalera koji bi mogao da bude i bonus tokom naredne sezone, Palermo bi gledao kako se njihov igrač razvija u borbi za trofeje i na evropskim mečevima, a to iskustvo sigurno bi značilo i samom Vasiću koji bi se po prvi put otisnuo van granica Italije. Inače, Aljoša je rođen u Kampsampjeru, a igrao je za Citadelu, Padovu i Lećo prije nego što je stigao na Siciliju. Iako je postojala opcija da igra za italijansku reprezentaciju on je izabrao Srbiju i upisao je četiri nastupa u selekciji do 21 godine.

Što se tiče pozicije na terenu, Aljoša Vasić se nalazi negdje između mjesta koje popunjavaju Ife Đakovac i Samed Baždar - kojeg je Partizan prodao Saragosi. Srpski fudbaler rođen u Italiji može da odigra i na te dvije pozicije, ali se najbolje snalazi kada je u prostoru između njih, odnosno na mjestu ofanzivnog veznog fudbalera. Ostaje da se vidi da li će Partizan uspjeti da ga dovede i kako bi ga Aleksandar Stanojević koristio ukoliko se mladom fudbaleru ispuni želja da u narednoj sezoni dobije više minuta na terenu nego što je to bio slučaj u Seriji B prethodne takmičarske godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!