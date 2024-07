Trener PAOK-a: Cilj je grupna faza Lige šampiona, ali 'ajde prvo da eliminišemo Borac!

Trener PAOK-a Razvan Lučesku izjavio je da solunski tim želi da izbori plasman u grupunu fazu Lige šampiona, ali je dodao da je prerano misliti o tome, već je potrebno fokusirati se na sljedećeg protivnika - banjalučki Borac.

Izvor: Antonis Nikolopoulos / Eurokinissi / imago sportfotodienst / Profimedia

Sljedeće sedmice banjalučki Borac će igrati protiv PAOK-a vjerovatno najveći dvomeč u svojoj klupskoj istoriji, a tu priliku je stekao pobjedom nad albanskom Egnatijom poslije boljeg izvođenja penala u Elbasanu.

Rumunski trener Razvan Lučesku potvrdio je grčkim medijima da doživljava svojevrstan pritisak od predsjednika kluba Ivana Savidisa, koji mu je ponovio da je cilj solunske ekipe nastup u grupnoj fazi Lige šampiona, nakon prošlogodišnje osvojene titule šampiona Grčke.

"Ako pitate gospodina Savidisa, on će vam reći da su cilj grupe Lige šampionaa. Ako pitate simpatizere kluba, daće vam potpuno isti odgovor. Kao trener PAOK-a reći ću vam da je naš cilj u ovom trenutku plasman u narednu rundu. Prođimo najprije prvog protivnika i osigurajmo Evropu na ovaj način. Ako me pitate koji mi je san, reći ću vam da je san igrati u Ligi šampiona. Ali, moramo biti fokusirani na prvu utakmicu. Iz iskustva koje imam, posebno iz iskustva koje sam stekao u PAOK-u tokom drugog mandata, ekipi su potrebni ovakvi ciljevi. Na vrlo kratke periode, od utakmice do utakmice. Primijetio sam da imamo sposobnost dati sve od sebe, iz utakmice u utakmicu. Bez razmišljanja o narednom cilju. Tim ne mora imati toliki pritisak godinu dana. Nakon negativnog rezultata može doći do razočaranja. To se ne bi smjelo dogoditi. Ne želimo izgubiti vjeru, samopouzdanje i motivaciju koju trebamo imati. Posebno u Grčkoj, živimo od danas do sutra. Od rezultata jedne utakmice do druge. U uspjehu ti si Bog", rekao je strateg PAOK-a.

A u neuspjehu?

"Neuspjeh. To nije uravnotežena situacija. A puno je igrača koji dolaze izvana i nisu navikli lako podnositi takav pritisak. Ali ako cilj bude samo naredni meč, čak i u slučaju neuspješnog rezultata, lakše i brže ću ih vratiti, ali i dobiti trenutnu reakciju za narednu utakmicu. To se već događalo, brzo smo reagovali", dodao je Lučesku u intervjuu grčkim medijima.

Podsjetimo, grčka ekipa dočekuje Borac 24. jula u drugom kolu kvalifikacija za elitno evropsko takmičenje, dok je revanš sedam dana kasnije u Banjaluci.