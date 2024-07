"Kako ćeš šutirati penale u LŠ ako ne smiješ sad?!" Junak Borca se prisjetio anegdote iz 2014: Bog nagradi ako zaslužiš!

David Čavić izrastao je u junaka Borca poslije meča sa Egnatijom u Elbasanu.

Slava Bogu na svemu što smo do sada uradili, riječi su Davida Čavića nakon plasmana Borca u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Crveno-plavi su u dvomeču eliminisali prvaka Albanije Egnatiju i zakazali duele sa grčkim velikanom PAOK-om, a okršaj sa albanskim šampionom u Elbasanu odlučen je nakon izvođenja jedanaesteraca.

Presudna je na kraju bila četvrta serija, na startu koje je Čavić matirao Alena Šerija, i odveo Borac do nedostižnih 4:1 u penalima.

U odjavi utakmice, mladi krilni napadač crveno-plavih podsjetio je na anegdotu iz 2014. godine.

"Kad sam igrao Mini Maksi ligu sa 12 godina, trener mi je bio Predrag Majkić. Tad smo izvodili penale, ja nisam smio da šutiram, nisam se javio. On me je onda zagrlio poslije i rekao 'Kako ćeš šutati penale u Ligi šampiona ako ne smiješ sad'. To je stvarno istinita priča, onda sam rekao sebi, svaki uzmeš, šutneš, odrediš stranu, tvoje je da šutneš a Bog će nagraditi ako si zaslužio. Ovim putem bih pozdravio i trenera Dragana Benića, mog trenera u omladinskim selekcijama, koji je zaslužan za sve ovo gdje sam ja sada", emotivno je počeo Čavić svoje obraćanje novinarima poslije meča, dodavši:

"Nije bilo lako, pogotovo igračima koji su igrali od početka. Mi koji smo ušli, malo smo im mi zatvarali leđa, krpili ih, a oni su uradili sve, dali posljednji atom snage kao i mi. Imali smo aktivan rezultat do samog kraja regularnog dijela, pa smo primili gol, ali uspjeli smo da ostanemo staloženi i mirni. Držali smo poziciju, zonu kad treba, izašli visoko kad treba, imali smo još par šansi. Teška utakmica, ali svi smo dali maksimum a kad je tako onda nema problema. Svi smo bili samouvjereni u jedanaestercima i Bog nam je vratio."

Prvi meč sa PAOK-om igra se 24. jula u Solunu, a pravdu će dijeliti Slovenac David Šmajc.

