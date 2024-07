Borac gost PAOK-a: U Solunu da sačuvamo nadu, a onda u Banjaluci dočekamo novo čudo! (FOTO/VIDEO)

Banjalučki Borac u srijedu od 20.30 časova gostuje solunskom PAOK-u u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampion.

Herojskim prolazom protiv albanskog šampiona Egnatije u Elbasanu, crveno-plavi su stekli pravo da odigraju jednu od najvećih evropskih duela u klupskoj istoriji.

Prvi meč protiv PAOK-a igra se na stadionu "Tumba" u Solunu, a Mladen Žižović je u najavi susreta naglasio da "Borcu niko ne može oduzeti pravo na nadu".

"Nadam se da će ova evropska priča trajati što duže, a ova utakmica protiv PAOK-a je nagrada za sve što su momci pokazali prošle sezone i protiv Egnatije. Pričati o solunskom timu u ovom trenutku je veoma lijepo, ali...Mi naravno imamo svoje ambicije, svoje želje i nade koje nam niko ne može oduzeti. Oni jesu favoriti, to je evidentno. Poveznica s njima je da su osnovani iste godine kad i Borac. Šampioni su Grčke, 15 puta su skuplji, imaju više reprezentativaca, ali ponavljam, nadu, želju, htijenje, zalaganje nam niko ne može oduzeti. Moji momci žive fudbalske snove i ovaj meč će im dati odgovor gdje su u odnosu na visoki kvalitet evropskog fudbala. Želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu, neće nam nedostajati samopouzdanja, probaćemo da sačuvamo nadu pred revanš u Banjaluci i da zajedno ovdje s navijačima pokušamo da izazovemo novo fudbalsko čudo. Da li ćemo uspjeti, ne znam ali ćemo se u skladu s imenom kluba boriti do posljednjeg dana. Vidjećemo šta će nam to donijeti", rekao je Žižović.

Strateg Banjalučana nije mnogo pričao o vrlinama i manama grčkog prvaka.

"Njihov najbolji igrač je (reprezentativac Srbije) Andrija Živković, učesnik Evropskog prvenstva, imaju još nekoliko dobrih fudbalera, tu je Kiril Despodov (bugarski reprezentativac) koji je bio prošle sezone jedna od njihovih udarnih igala, ali i drugi igrači da ih ne nabrajam. Probaćemo da iskoristimo njihove mane koje sigurno imaju, upoznali smo ih prethodnih godina kad su igrali protiv Hajduka i Dinama iz Zagreba, pa ih možda bolje poznajemo nego neke druge evropske ekipe".

ZNAO SAM KO ĆE ODLUČITI MEČ U ELBASANU "Drago mi je što je David Čavić odlučio utakmicu, imao sam ideju i pretpostavio da će duel u Elbasanu odlučiti ili on ili Enver Kulašin, što sam im rekao prije meča. Drago mi je što sam pogodio", rekao je Žižović.

Žižović je svjestan da u ovom dvomeču Borac nema šta da izgubi već samo može da dobije.

"Veliki pritisak je vladao prije mečeva sa Egnatijom, iz raznih razloga, uspjeli smo to da prevaziđemo i dobili smo šta smo htjeli. A to je minimalno još šest utakmica u Evropi. Sa PAOK-om je ekipa u mnogo boljem psihološkom stanju i probaćemo da utakmicu u Solunu dovedemo u egal i ostavimo nadu u Banjaluci. To je ideja, da li ćemo je sprovesti zavisi od mnogo faktora. Realni smo, oni su favoriti, međutim, našu snagu, volju, htijenje i nadu nam ne mogu oduzeti. Mnogo puta u fudbalu se papirni favoriti to ne pokažu na terenu".

Podsjetio je trener crveno-plavih i na uspjehe mostarskih klubova Veleža i Zrinjskog kao mogući putokaz za njegovu ekipu.

"Ideja je takva bila u duelu između Veleža i AEK-a prije par sezona, gdje su Mostarci prošli. Taj parametar nam daje nadu. Slično je napravio Zrinjski prošle godine i mi i Mostarci smo jedini klubovi u BiH koji su prošli prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona i to na identičan način. Zrinjski je takođe prošao na penale i kasnije stigao do grupne faze Konferencijske lige, što je i nama kranji cilj", istakao je Žižović i dodao da nema mnogokadrovskih problema, s obzirom da "neće moći da računa jedino na Aleksa Pihlera, ali će u konkurenciji biti posljednje pojačanje Borca Dino Skorup".

Junak pobjede nad albanskim prvakom David Čavić smatra da je najvažnije zajedništo svih u Borcu, koji protiv solunske ekipe mora da uživa u fudbalu.

"Mislim da treba da se ugledamo na prethodnu utakmicu što se tiče našeg zalaganja i samouvjerenosti, odnosno podržavanja jedni drugih, od prvog do posljednjeg minuta smo bodrili jedni druge i stajali iza leđa. I momci sa klupe i navijači i to je zvijezda vodilja za naš uspjeh i protiv PAOK-a. Respektujemo Grke naravno, ali mislim da nam niko ne može oduzeti sanjanje evropskog sna. Poštovaće principe igre i najbitnije uživati u fudbalu. Naravno, nadamo se uspjehu", rekao je Čavić i dodao da je ove godine po njegovom iskustvu "Banjaluka sada najviše živi za Borac".

