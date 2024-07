Koštao 40 miliona, sad je bauštelac! Propio se, hapsili ga, navijači ga ismijavaju - "Dotakao dno!"

Denija Drinkvotera na društvenim mrežama ismijavaju navijači.

Izvor: @centregoals/X

Bivši reprezentativac Engleske Deni Drinkvoter (34) završio je karijeru još prije dvije godine, a danas je daleko od sporta. Drinkvoter je na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj se vidi da radi na gradilištu, zbog čega su mnogi navijači počeli da mu šalju poruke i da ga ismijabvaju.

I dok mnogi nisu sigurni da li je Drinkvoter ozbiljan ili samo "pali masu" objavom sa gradilišta, morao je da odgovori na poruku jednog navijača koji mu je napisao da je sada "dotakao dno". Englez je kazao da zapravo voli da radi takve stvari i da je to pitanje izbora, odnosno nije želio da iko nasluti da je u finansijskim problemima poslije završetka karijere i da je zbog toga morao da promijeni profesiju. Istina je negdje između očigledno...

Drinkvoter je inače nekadašnji omladinac Mančester junajteda koji je zaobilaznim putem napravio karijeru. U dresu Lestera bio je šampion 2016. godine, a potom je sezonu kasnije prešao u Čelsi za 40 miliona evra. Pokušaj da se "upari" sa Ngolom Kanteom nije upalio, pošto je za pet godina u klubu odigrao tek desetak utakmica i uglavnom je išao na pozajmice.

Tako je Drinkvoter bio u Barnliju, Aston Vili, Kasimpaši i Redingu, da bi po isteku ugovora sa Čelsijem - za koji kaže da mu je uništio život - objavio da završava profesionalnu karijeru.

Danny Drinkwater appears to be enjoying his new career after retiring from football…pic.twitter.com/N0LQ00rU8b — CentreGoals. (@centregoals)July 23, 2024



"Bilo je to u posljednjem satu prelaznog roka, kada su me dovukli u kancelariju, što uopšte nisam očekivao. Rekli su mi 'Ne mislimo da ćeš biti u našim planovima. Govorio je to Sari, a Đanfranko Zola je prevodio. Ostao sam u čudu - 'Šta?' Sve to mi kažete sat prije kraja prelaznog roka? Potrebno mi je vrijeme. Rekli su mi da postoje klubovi iz inostranstva koje treba da odmah pogledam", poručili su mu na sastanku na Stamford bridžu, a Drinkvoter je izričito to odbio. "Ne, imam malog sina i on je moj prioritet. Zato sam odlučio da ostanem do januara". I od tad više ništa nije bilo isto u Čelsiju...

Nije ni sa Drinkvoterom privatno, pošto je zbog manjka fudbala počeo da izlazi, da pije, pa je čak završio i u zatvoru. Zbog saobraćajne nesreće koju je izazvao pijan, uhapšen je i oduzeta mu je vozačka dozvola na skoro dvije godine, a iako se čini da je "dotakao dno" na gradilištu, možda je ovo zapravo novi početak za njega.

(MONDO)