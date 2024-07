Saznajemo - novi obrt oko Elšnika! Ne daju ga Zvezdi, a neće igrati ni za Olimpiju, biće drame!

Hoće li Crvena zvezda na kraju uspjeti da dovede Elšnika? Djeluje da su šanse za to naglo porasle.

Od gotovog posla do veresije, pa do nove šanse za Crvenu zvezdu kada je u pitanju transfer Timi Maksa Elšnika (26). Hoće li završiti na Marakani na kraju? U ovom trenutku je jasno da nas čeka nova drama kada je taj transfer u pitanju. Olimpija je prvobitno prihvatila ponudu za njega, pa je onda došlo do obrta.