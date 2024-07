Kapiten Grahovac nakon meča u Solunu: Nismo bili inferiorni, danas smo vidjeli koliko možemo!

"Hvala do neba navijačima koji su došli u Solun, možemo još mnogo više, idemo sa našim navijačima po prolaz u Banjaluci", poručio je Srđan Grahovac poslije duela Borca i PAOK-a.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Banjalučki Borac odigrao je hrabro u Solunu i žestoko namučio PAOK, koji je na kraju slavio 3:2 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, pa će na revanš u Banjaluku doći sa (samo) golom prednosti.

Favorizovani PAOK imao je inicijativu, ali je Borac dva puta stizao do izjednačenja i nedostajalo je malo i sreće, pa i koncentracije kod prekida, da crveno-plavi izvuku i remi na stadionu "Tumba".

"Mislim da možemo generalno da budemo zadovoljni. Nismo došli ovdje da izgubimo, već da pokušamo da odigramo neriješeno ili da pobijedimo, ali danas protiv ovakve ekipe nama je bio cilj da ostane aktivan rezultat za drugu utakmicu u Banjaluci. Mislim da smo se predstavili u odličnom svjetlu ovdje u Solunu. Bilo je prelijepo igrati u ovakvoj atmosferi, mislim da smo pružili dobru partiju, pokazali se kao dostajan protivnik, da smo u mnogim stvarima bili na nivou ovog takmičenja“, rekao je poslije meča kapiten Borca Srđan Grahovac i dodao:

"PAOK je dobra ekipa, imaju dobre pojedince, ali sva tri gola smo primili iz nekih 'dječijih bolesti', možda je to nedostatak i evropskog iskustva. U jednoj ovakvoj utakmici da primimo tri gola iz tri kornera, ali opet bolje i tako nego da su nas izgirali na terenu. Nismo se osjećali inferiorno na terenu, pružili smo dobru partiju i najbitnije je da imamo aktivan razultat za revanš. Svi već jedva čekamo tu utakmicu, mislim da bi i dva Gradska stadiona bilo malo za ovu utakmicu. Kontačno smo i to dočekali".

Kulašin: Srećan sam zbog gola, ali više zbog rezultata "Srećan sam zbog postignutog gola, ali sam još više srećan što smo ostvarili povoljan rezultat pred revanš i što je ekipa pružila odličnu partiju. Hvala i navijačima koji su nas bodrili i koji su prevalili toliki put da nas gledaju, ovo je i njihova pobjeda", poručio je strijelac drugog gola za Borac, Enver Kulašin.

Nakon svega viđenog u prvih 90 minuta ovog dvomeča ekipa Mladena Žižovića itekako ima pravo da se nada 'čudu' u revanšu.

"Idemo dobro da se odmorimo i da se spremimo. Moje lično mišljenje je da možemo još mnogo više. Sa nekim igračima PAOK-a sam igrao ranije, protiv nekih sam igrao tako da sam svojim sairačima pokušao prije utakmice da prenesem da nisu oni nepobjedivi. Mislim da smo danas stekli osjećaj koliko možemo i idemo u drugoj utakmici uz podršku naših navijača po prolaz dalje", poručio je Grahovac.

Kapiten Borca posebno se zahvalio i navijačima banjačučkog kluba koji su bodrili svoj tim u gotovo hiljadu kilometara udaljenom Solunu.

"Kapa dole, hvala do neba navijačima koji su došli u Solun, stvarno je lijepo kada izađeš ovdje, daleko od kuće, i vidiš Borčeve zastave, zaista to cijenimo. Mnogima je teško i u Banjaluci doći na utakmicu, a oni su sjeli, uzeli vjerovatno i slobodan dan na poslu i prevalili toliki put. Vidimo da su i oni zadovoljni, hvala im do neba i nadam se da će da 'gori' Gradski stadion u revanšu", rekao je Grahovac.