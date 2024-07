Žižović nakon PAOK-a: "Ovi momci vjeruju i igraće do kraja!"

Šef stručnog štaba banjalučkog kluba komentarisao je utakmicu odigranu u Solunu.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca „skupo su prodali kožu“ na gostovanju u Solunu. U okviru prve utakmice drugog pretkola Lige šampiona, Banjalučani su doživjeli poraz rezultatom 3:2.

Borac će morati da nadoknadi gol zaostatka, ali ima itekako razloga za optimizam nakon 90 minuta u Solunu, gdje je Borac ne samo dva puta stigao do izjednačenja, već i pružio vrlo dobru partiju tokom većeg dijela meča.

Trener Borca Mladen Žižović nakon utakmice rekao je kako je PAOK i dalje favorit, ali i da su se čuda dešavala.

„Prije utakmice su oni bili favoriti, a i dalje su s obzriom na sve okolnosti. Na veličinu kluba, rezultate, tradiciju, njihov budžet i na njihov individualni kvalitet, ali mnogo puta se desilo u fudbalu da klub koji ima manje šanse prođe dalje. Mi koji se bavimo sportom ćemo se truditi uvijek da dajemo maksimum i da pokušamo da napravimo velika iznenađenja. Tada naš rad koji nije popraćen kao kod ovakvih klubova dobija na još većoj važnosti“, rekao je Žižović

Prekidi su bili najveći problem za Borac, sva tri pogotka primili su crveno-plavi poslije kornera, ali i velike greške Šiškovskog, što su Grci znali da kazne i preko Trosta-Ekonga stignu do pobjedonosnog gola za 3:2.

„Ono što smo htjeli, dobili smo, a to je da imamo živu i aktivnu utakmicu u revanšu. Mi ćemo ponovo pokušati da se suprostavimo PAOK-u, a mislim da smo i danas u većem dijelu utakmice to uspjeli. Primili smo golove iz nekih jeftinih situacija. Dobro smo analizirali utakmicu i znali smo odakle nam prijete, pripremali smo se za prekide, s obzirom da su prošle godine, čini mi se, protiv Dinama postigli tri gola iz prekida. Generalno, teško je to možda nekad i braniti, ali čestitam svojim momcima koji su bili fenomenalni večeras. Postići dva gola u ovakvom ambijentu je zaista za svaku pohvalu i dobar pokazatelj kuda klub treba da ide“

O fudbalerima grčkog šampiona imao je samo riječi hvale, ali predaje nema!

„U klubu imaju mnogo dobrih igrača što je evidentno. Možda oni najbolji nisu ni započeli utakmicu i ušli su u drugom dijelu utakmice. Mislim isto što i prije utakmice, ono što smo izanalizirali, da su Živković, Tajson i Despodov koji su udarne igle prošle sezone i dalje jedan od najboljih dijelova tima. Međutim, oni možda još traže formu, a mi ćemo pokušati da iskoristimo momentum, koji je sada možda sad još više na našoj strani i da kroz jednu organizovanu igru pokušamo doći do velikog čuda. Prije utakmice smo to pričali, mnogi nam to nisu vjerovali i kroz podsmijeh to prihvatili, ali ovi momci vjeruju i igraće do kraja.“

Pobjednik ovog dvomeča igraće u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Malmea iz Švedske ili Ki Klaksvika sa Farskih Ostrva, a poraženi će protiv poraženog iz tog dvomeča u 3. kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Revanš se igra za sedam dana na Gradskom stadionu u Banjaluci.

