Od riječi Mladena Žižovića ne treba bolja motivacija: Za ovakve utakmice se živi

"Kada počnete da trenirate, vjerujem da sanjate ovakve utakmice, da dođete na ovakav ambijent i terene", rekao je trener Banjalučana u najavi duela PAOK-a i Borca.

PAOK ili Borac? Ko će izboriti plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, saznaćemo naredne sedmice kada bude odigran revanš u Banjaluci, ali prije toga večeras od 19.30 očekuje nas prvi susret grčkog i bh. šampiona.

Svjesni su u Banjaluci jačine rivala iz Grčke, ali najavljuju da će dati sve od sebe da u Solunu ostvare pozitivan rezultat, kako bi im pred revanš na Gradskom stadionu ostavio realne šanse da mogu izboriti prolaz dalje.

Mladen Žižović zna koliko su važne ovakve utakmice. Mnogo su u Borcu radili kako bi stigli u situaciju da se bore protiv tako velikog kluba, a trener "crveno-plavih" ističe da motivacije ne nedostaje.

"Za ovakve utakmice se živi, igra se jednom ili nijednom u životu. Kada počnete da trenirate, vjerujem da sanjate ovakve utakmice, da dođete na ovakav ambijent i terene. Osjetili smo travu i stadion, očekujemo ispunjene tribine, tako da jedva čekamo da utakmica počne i da vidimo gdje smo u odnosu na velikog rivala. Momci su u dobrom raspoloženju, vjerujem da ćemo pružiti dobru igru", poručio je pred večerašnji dvoboj trener Borca.

Jasno je i Žižoviću, kao i svima ostalima, da je grčki klub favorit. Ipak, to će morati da potvrdi na terenu stadiona "Tumba" u Solunu.

"Oni su favoriti i to je jednostavno tako. Ali mi se na terenu ne predajemo. Pokušaćemo da iskoristimo njihove mane koje sigurno imaju. Oni su u 'ranoj fazi' pripremnog perioda, nekoliko igrača im se naknadno pridružilo i vjerovatno nisu u vrhunskoj formi. Možda će nam to pomoći da budemo bolji u odnosu na njih. Možemo mi vršiti pretpostavke i analize, ali poslije utakmice znaćemo odgovore."

Nema sumnje da u PAOK-u smatraju da je šampion BiH apsolutni autsajder u ovom dvomeču, a trener grčkog tima najavio je da će morati da poradi na tome, kako bi ubijedio svoju ekipu da maksimalno ozbiljno pristupi susretu s Borcem.

"Trebalo bi da svaki ozbiljan i profesionalni trener tako razmišlja. Danas u fudbalu nema lakih utakmica i lakih protivnika. Naravno da godi respekt prema Borcu i Banjaluci, što se priča na ovako velikom nivou i pokušaćemo da taj mentalni aspekt iskoristimo. Dolazimo iz teške utakmice koju smo prebrodili, sa puno samopouzdanja, pozitivne energije, kako prošle sezone, tako i tokom priprema i prvih utakmica. Ako ih imamo, to je sigurno jedan od aduta koje ćemo pokušati da iskoristimo. Naravno da će mnogo toga zavisiti i od njihovog pristupa i raspoloženja. Mi ćemo pokušati da kontrolišemo koliko budemo mogli, a ono što je sigurno je da će momci dati svoj posljednji atom snage", jasan je Žižović.

Najavljena je i podrška za Borac u Solunu. Banjalučani su krenuli na 1000 kilometara daleki put kako bi bili podrška svom voljenom klubu u Grčkoj.

"Veliki respekt i poštovanje za sve te ljude koji prate Borac, bilo gdje da igra. Prevaliti toliki put da date podršku klubu... Momci će pokušati da im se revanširaju jednom dobrom igrom. Želim da im se zahvalim što bodre Borac, nebitno da li su u pitanju evropske ili domaće utakmice. Nije isto igrati kada imate podršku navijača i kada je nemate. Vidjeli smo to u Banjaluci, kada je bio prepun stadion. Navijači su bili jedan od ključnih faktora zašto smo prošli u drugo kolo", istakao je strateg "crveno-plavih".

Žižović zbog crvenog kartona u revanš susretu protiv Egnatije neće moći da sjedi na klupi Borca u Solunu. Njegov pomoćnik Bojan Puzigaća biće uz aut-liniju i pokušaće da zamisli šefa stručnog štaba sprovede u djelo.

"Ako je sva šteta u tom kartonu, ako je bilo tako suđeno - bilo je. Pripremili smo utakmicu, odradili smo trening, bio sam uz ekipu i siguran sam da će to kolega Puzigaća kvalitetno odraditi. Mi smo jedan tim, nema isticanja pojedinaca. Kompletan stručni štab diše onako kako bi trebalo. Svi dajemo svoj doprinos, pa vjerujem da to neće previše uticati na ekipu, s obzirom na to da je Puzigaća već bio asistent, igrao je za Borac, tako da tu neće biti problema. Naravno da mi je žao, progutam knedlu kada vidim ovakav ambijent, ali podnijeću žrtvu jer ono što smo prošli u duelu sa Egnatijom je za svaku pohvalu", poručio je Žižović.

Mnogo se očekuje od Juriha Karoline, koji je ovog ljeta stigao u Borac, a već je pokazao da će biti veliko pojačanje za "crveno-plave".

"Očekujemo dobru i tešku utakmicu, u lijepoj atmosferi. Daćemo sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat, kako bismo u revanšu završili posao. Osjećamo se dobro, dobra je atmosfera, naročito nakon prošlosedmičnog uspjeha protiv Egnatije. Svi smo srećni, uživamo i u dobrom raspoloženju dočekujemo duel sa PAOK-om. Nadam se da će tako biti i na samoj utakmici. Smatram da je PAOK veoma dobar tim, sa odličnim pojedincima, ali vjerujem da imaju određene slabosti kao i svi. Na nama je da to iskoristimo", poručio je Holanđanin.

Mnogo više utakmica u dresu Borca ima Sebastijan Erera. Kolumbijac iz redova Borca naglašava da je PAOK izuzetno jak tim, ali da borčevci ne treba da se plaše, nego da daju svoj maksimum da ostvare pozitivan ishod pred revanš u Banjaluci.

"Srećan sam što sam ovdje i što ću opet početi meč. Na treningu su vidljive pozitivne vibracije i nadamo se da ćemo uspjeti da zabilježimo dobar rezultat. Kao što svi znaju, PAOK je vrlo težak, jak tim, jer je to klub iz grčke lige. Takođe u evropskim takmičenjima, PAOK je tim koji se uvijek bori za najviša mjesta. Daćemo sve od sebe da odigramo dobro i ostvarimo pozitivan rezultat u Grčkoj, a onda ćemo vidjeti šta će se desiti u Banjaluci", rekao je Erera.

Eskpedicija Borca uoči večerašnjeg susreta iskoristila je slobodno vrijeme da posjeti Zejtinlik, vojničko groblje na kojem su sahranjeni stradali srpski vojnici tokom Prvog svjetskog rata.

Podsjetimo, pobjednik dvomeča PAOK - Borac u trećem kolu igraće protiv boljeg iz duela Malme (Švedska) - Klaksvik (Farska Ostrva) (prvi meč 4:1), dok će se poraženi timovi iz ova dva meča sastati u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

