Vinisijus dobio ponudu koja se ne odbija - plata od milijardu evra?

Vinisijus Žunior dobio ponudu koja se "ne odbija". Ili se odbija...

Izvor: Profimedia/Glyn KIRK / AFP

Klubovi iz Saudijske Arabije napravili su "lom" prethodnog ljeta dovodeći velike zvijezde, nakon čega je zavladala tišina. Nisu bili naročito aktivni u zimu, međutim spremaju se da do kraja ovogodišnjeg ljetnjeg prelaznog roka naprave najveći transfer u istoriji fudbala i uopšte se ne šale!

Prema informacijama iz Brazila, jedan klub iz Saudijske Arabije ponudio je Vinisijusu platu od milijardu evra (!!!) koja je čak 13 puta veća od one koju ima u Real Madridu. Uz to, obećavaju mu da će iz ugovora izaći do 2029. godine, da će se u Evropu vratiti do ulaska u tridesete, da ga u Saudijskoj Arabiji poslije penzije čeka posao kakav god želi, ali da istovremeno mora da bude ambasador Svjetskog prvenstva 2034. koje se održava u ovoj zemlji.

Međutim, kako javlja španska "Marka", ponudu je već odbio Real Madrid. Prosto, uslovi koji su ponuđeni njima, a u pitanju je suma od oko 100 miliona evra, nije dovoljna da puste jednog od najboljih fudbalera svijeta. Ni za veću sumu teško da bi sjeli i razmislili pošto Vinisijusa vide kao jedno od glavnih lica "kraljevskog kluba" u budućnosti.

Jedini problem može da im napravi ako ponuda iz Saudijske Arabije "pomuti um" Vinisijusu, pa bude insistirao da ode i iskoristi čuveni argument fudbalera da mora da "obezbijedi porodicu" (kao da to ne može sa platom iz Real Madrida), o čemu još nema pravih informacija. Za sada je jasno da je ponuda sve zatekla, ali je do kraja prelaznog roka ostalo još sasvim dovoljno da se razmisli i donese konačna odluka.

Ono što Vinisijusa pored novca može da povuče je i odluka Real Madrida da dovede Kilijana Mbapea, čime mu je stavljeno do znanja da nije nedodirljiv, ali još treba da vidimo kako će se njih dvojica uopšte slagati na terenu i ko će morati više da se žrtvuje jer inače igraju na istoj poziciji.

Podsjetimo, Vinisijus je u Realu još od 2017. godine kada su ga kupili još kao maloletnog iz Flamenga i platili ga 46 miliona evra. Od tada je odigrao čak 264 utakmice za klub i postigao je 83 gola, učestvujući i u osvajanju dva pehara Lige šampiona.

(MONDO)