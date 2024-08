Paulo Dibala napušta Romu: Još jedna zvijezda odlazi u Saudijsku Arabiju

Veliki udarac za "vučicu" pred sami start nove sezone u Seriji A.

Roma, po svemu sudeći, ostaje bez najboljeg igrača.

Paulo Dibala veoma je blizu da karijeru nastavi u Saudijskoj Arabiji, a to bi bio veliki udarac za italijanski klub pred sami start nove sezone u Seriji A.

Dibalin menadžer nedavno je završio sastanak sa predstavnicima saudijskog kluba Al-Kadsija, koji su, navodno, iznijeli primamljivu ponudu kako bi namamili Argentinca da ovog ljeta napusti "Olimpiko".

Saudijci su ranije ovog ljeta slali ponudu od 20 miliona evra za Dibalu, koja je tada odbijena, ali sada su se vratili s novim uslovima. Kako prenosi Đanluka di Marcio, Roma je dala Dibali dozvolu da pregovara sa saudijskim klubom.

Očekuje se da će dva kluba ponovo razgovarati u narednim danima, jer igrač još nije donio konačnu odluku. Međutim, Di Marcio dodaje da postoji "konkretna" mogućnost da bi mogao da napusti italijansku prestonicu ovog ljeta.

Nekadašnji fudbaler Juventusa je sada u posljednjoj godini ugovora s Romom, ali se smatra da će ga automatski produžiti na još jednu godinu ako odigra određen broj utakmica ove sezone. Konkretno, ako Argentinac ove sezone nastupi 15 puta za "vučicu", to znači da će doći do automatskog produženja ugovora. Navodno, igračeva plata mogla bi da poraste na oko 16 miliona evra bruto po sezoni, a isto bi mogla da iznosi i ukoliko ugovor bude produžen za još jednu godinu. To znači da će zadržavanje Dibale u timu vjerovatno Romu koštati više od 30 miliona evra samo za plate u naredne dvije godine i to je jedan od glavnih razloga zašto je rimski klub spreman da prihvati ponudu iz Saudijske Arabije.

Nova sezona u saudijskoj Pro ligi počinje za manje od deset dana.

Al-Kadsija je prošle sezone osvojila titulu u drugoj saudijskoj ligi i plasirala se u najviši rang, pa sada žele da pojačaju igrački kadar. Od poznatih igrača, trenutno je član ovog kluba Pjer-Emerik Obamejang, koji je ovog ljeta stigao iz Marseja.

