Trener Partizana Aleksandar Stanojević napomenuo da je za neke igrače završen boravak u Humskoj.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Fudbaleri Partizana remizirali su protiv Lugana (2:2) u Švajcarskoj i tako završili kvalifikacije za Ligu Evrope ovog ljeta - poslednja šansa za grupnu fazu u evropskim takmičenjima biće dvomeč protiv Genta koji će crno-bijeli morati da dobiju. Vremena nema mnogo jer se prva utakmica igra već narednog četvrtka u Humskoj, a pred Aleksandrom Stanojevićem je mnogo posla. I moraće da ga obavlja nemilosrdno!

Tu se prije svega misli na promjene koje su Partizanu neophodne, a koje iz različitih razloga nisu obavljene tokom dosadašnjeg dijela sezone. Pojedini fudbaleri Partizana potpuno su potrošili kredit koji su imali, pa će u narednim sedmicama biti "sječe" jer kriterijume ne zadovoljavaju svi koji se trenutno nazivaju prvotimcima crno-bijelih.

"Veliki žal, bili smo tako blizu da stignemo barem do neizvjesnosti i penala. Međutim, izgubiti na ovakav način... Žao mi je zbog toga, ali šta je tu. Moramo da se vratimo, to nam je posao iako nam je svima teško. Stvarno smo se dosta potrudili. Neki više, neki manje. Potrošili smo se. Moramo nešto da mijenjamo za Radnički, ali ne možemo previše. Neki igrači ne zadovoljavaju kriterijume, neki ne mogu da se nametnu. Sigurno će biti rezova", rekao je Aleksandar Stanojević na konferenciji.

Vidi opis Burna izjave Stanojevića poslije ispadanja: "Biće sječe, igrači ne zadovoljavaju kriterijume"! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/PETER KLAUNZER/KEYSTONE Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: EPA/PETER KLAUNZER/KEYSTONE Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: EPA/PETER KLAUNZER/KEYSTONE Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: EPA/PETER KLAUNZER/KEYSTONE Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: EPA/PETER KLAUNZER/KEYSTONE Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: EPA/PETER KLAUNZER/KEYSTONE Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: EPA/PETER KLAUNZER/KEYSTONE Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: EPA/PETER KLAUNZER/KEYSTONE Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: EPA/PETER KLAUNZER/KEYSTONE Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: EPA/PETER KLAUNZER/KEYSTONE Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: EPA/PETER KLAUNZER/KEYSTONE Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: EPA/PETER KLAUNZER/KEYSTONE Br. slika: 12 12 / 12 AD

Gdje će presjeći Aleksandar Stanojević i za koga je završena epizoda u Humskoj tek ostaje da se vidi u narednim danima, ali je jasno da će biti novih promjena. To je moglo da se čuje u glasu trenera i u prvoj izjavi nakon meča.

"Koga interesuje individualac koji ne uđe u šansu, koji ne ugrozi protivnika? To nije individualac! On je možda dobar igrač, ali treba da se rješavaju ovakvi mečevi, veliki mečevi koji vas direktno odvode u Evropu. Nisu ih riješili prošli put, nisu sad riješili, to su naši problemi. Kao tim smo se trudili, dali smo maksimum, pre poluvremena bili izuzetno organizovani, poslije poluvremena imali dobrih situacija, ali kasnije nismo bili opasni i nismo stvarali šanse. Iako smo imali igrača više i ofanzivnu postavu. Brine me što nismo stvarali prilike, to je naš problem", rekao je Stanojević za TV Arena sport nekoliko minuta nakon utakmice.

Jasno je da igrački kadar Partizana trenutno nije po ukusu trenera Stanojevića, ali ostaće pitanje na koga je mislio. Postoji mogućnost da je trener crno-bijelih ponovo "pecnuo" Mateuša Saldanju koji nije imao konkretan učinak na terenu za 75 minuta. Brazilac je prethodnih dana propuštao treninge, djelovalo je i da bira utakmice, a sam Stanojević govorio je da mu je glava na nekom drugom mjestu jer sedmicama razmišlja o transferu.