Predsjednik FSBIH o uspjesima Borca i Zrinjskog: Velika stvar za Banjaluku i bh. fudbal!

Vico Zeljković prokomentarisao plasman Borca u grupnu fazu evro-takmičenja.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Za razliku od klubova iz regiona, Partizana, Vojvodine, Hajduka i Osijeka koji su u četvrtak eliminisani u kvalifikacijama za evro-takmičenja bh. predstavnici su imali sjajno veče.

Zrinjski je u Mostaru pobjedom 2:0 protiv Boteva nadoknadio minus iz prvog meča (1:2) i plasirao se u plej-of Konferencijske lige, a banjalučki Borac je pobjedom 3:1 nad Ki Klaksvikom (prvi meč 1:2) prošao u plej-of Lige Evrope i obezbijedio istorijski plasman u grupnu fazu evro-takmičenja, pošto imaju osiguranu grupnu fazu Konferencijske lige.

Uspjehe bh. predstavnika prokomentarisao je predsjednik FSBIH Vico Zeljković, koji je sa tribina Gradskog stadiona zajedno sa saradnicima pratio meč Banjalučana protiv ekipe sa Farskih ostrva.

„Čestitam Borcu na istorijskom plasmanu u grupnu fazu. Sigurno je da je ovo najveći uspjeh u istoriji i ovo pokazuje da se ovdje igra dobar fudbal. Imamo tendenciju, prošle godine Zrinjski je igrao grupnu fazu Konferencijske lige, sada je to Borac osigurao. Takođe, Zrinjski ima šansu da u četvrtom kolu kvalifikacija i on osigura plasman u grupnu fazu. To pokazuje da fudbal ide u dobrom smjeru, da ono što se radilo u proteklom periodu na izgradnji terena i infrastrukture pomoglo klubovima u njihovom napretku. Ovo večeras je velika stvar za Banjaluku, za Borac i za bh. fudbal i još jednom im čestitam i želim im mnogo sreće u grupnoj fazi“, rekao je Zeljković.

Banjalučani su pobjedom protiv Ki Klaksvika osigurali jesen u Evropi, to će im donijeti i ogromnu finansijsku injekciju.