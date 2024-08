Saldanja je problem, a rješenje - bivši napadač Crvene zvezde! Aleksandar Stanojević otkrio, sprema se transfer

Aleksandar Stanojević ima jednu veliku želju - Lazara Romanića.

Aleksandar Stanojević je na konferenciji za medije pred meč sa Gentom u kvalifikacijama za Ligu konferencija otkrio da je van konkurencije za ovaj meč Aldo Kalulu koji je suspendovan zbog ponašanja na meču sa Luganom, a pričao je i o drugim igračima u timu. Istakao je da ekipu čeka težak meč, a da ekipa još nije na nivou na kome bi on želio da bude.

"Čeka nas nova evropska utakmica, nažalost bez navijača. Što se nas tiče svi smo spremni i zdravi, nemamo kadrovskih problema, tako da ćemo izaći u najjačem sastavu. Igrali smo sa Gentom prije tri godine, tako da znamo otprilike kakva nas utakmica očekuje. Mislim da smo za nijansu bolji nego što smo bili na početku, još nismo onakvi kakvi želimo da budemo. Vrijeme nam treba, a vremena nema kada se odmah takmičite za Evropu. Što se tiče prvenstva, dobro smo startovali, tu smo i ne možemo da kažemo da smo u krizi. U Evropi smo startovali loše. Bili smo korektni tamo, pobijedili u regularnom dijelu prvu utakmicu, a kako izaći iz toga? Samo radom i strpljenjem. Čekamo još neke promjene koje će se nadamo desiti u narednih deset dana što se tiče kadrovske situacije", rekao je Stanojević.

Jedan od igrača koji se nedavno pridružio klubu je Peruanac Žoao Grimaldo koji još uvijek dobija šansu sa klupe. Mlad je i trebaće mu vremena da se privikne na evropski fudbal i zahtjeve novog trenera, a Stanojević ga tek krajem godine očekuje u punoj formi.

"On je došao iz punog treninga, u ritmu je. Ja sam juče pričao sa njim da mu kažem da bude stprljiv jer je mlad igrač, došao je sa drugog kontinenta iz totalno drugačijeg fudbala i treba mu vrijeme da se adaptira. Zadovoljan sam kako trenira, kako usvaja zahtjeve. Ja sam rekao da će on od decembra biti ono što treba. Koristimo ga, počeo je jednu utakmicu, ali punu adaptaciju očekujemo kasnije", naglasio je on.

Stigao je i Stefan Kovač, reprezentativac Bosne i Hercegovine, ali je tek nekoliko dana u klubu. Ipak zbog njegovog dolaska otvorila se velika dilema pred ključni evropski meč ove sezone.

"Treba nam balans, e to smo u dilemi. Ne znam još da li će da počinje. Počinjao je na treninzima, ali je samo dva dana trenirao, bojim se jer se ne poznajemo. Generalno ga planiramo vrlo ozbiljno. Da li ćemo igrati sa njim ili sa Zahidom, vidjećemo. Samo mi je on dilema, ako on igra Zahid igra ispred. To su dileme, koliko možemo da budemo opasni, da li smo otvoreniji ili zatvoreniji."

Pominjalo se ovih dana i da bi u ekipu mogao da stigne nekadašnji napadač omladinskog pogona Crvene zvezde, a sada fudbaler Železničara iz Pančeva Lazar Romanić. Trener Partizana nije krio da interesovanje za njega postoji.

"Romanić je jedan igrač koji tačno znamo šta može da nam donese. Ja ne volim da pričam unaprijed, ali Romanić je igrač koji ima karakter, naše je gore list, ima intenzivna kretanja u fazi napada. Strašno se kreće bez lopte, ima dobru brzinu, drugačiji je igrač i od Takija Nikolića i od Jovanovića, a možemo da ga koristimo i na boku. On je moja želja. Da li će doći i da li je blizu? Pa imamo 30 igrača i tri golmana, da bismo mogli da reagujemo", dodao je Stanojević.

Što se tiče Mateuša Saldanje, situacija oko njegove prodaje i eventualnog odlaska iz kluba komplikuje mnogo toga.

"To je specifična situacija oko njega iz hiljadu razloga. Želi i on da ide i klub hoće da ga pusti ako ima adekvatna ponuda. On je u nekom međuprostoru i jednostavno psihofizički je dobar, sam je došao na Teleoptik juče i sam je trenirao individualno. I njemu je važno kao i svima nama da odigra dobru utakmicu", završio je Stanojević.