Slavni trener smrtno bolestan, oprostio se od života: Nadam se da će reći da sam bio dobar čovek

Čuveni trener Sven-Goran Erikson (75) otkrio je početkom januara da je smrtno bolestan i da umire. Prema izvještajima ljekara koji su brinuli o njegovom stanju, Eriksonu je tada rečeno da ima još oko godinu dana života, što je mnoge rastužilo, pa je tako Liverpul odlučio da mu ispuni veliku želju i pozove ga za svog trenera na meču legendi.

Njegovo zdravstveno stanje se iz dana u dan sve više pogoršava zbog raka gušterače i preostalo vrijeme želi da iskoristi sa svojom porodicom. Ipak, podijeliće ga i sa ostalima, pošto je odlučio da njegovi posljednji mjeseci, možda i dani života, budu zabilježeni u dokumentarnom filmu. Na striming servisu "Amazon Prajm" biće predstavljen već ovog petka, a pojavili su se uveliko isječci koji pokazuju da se radi o emotivnoj ispovijesti.

"Nisam bio najbolji otac, ali sada provodimo dosta vremena zajedno", kazao je Erikson iz rodnog Sunea (Švedska), dok uživa u jednostavnim stvarima sa sinom Johanom i kćerkom Linom.

"Prekrasno mjesto, djeluje tako smirujuće. Nalazi se ispod planine na kojoj je moj otac odrastao. Ispred je Tornsbi, gdje sam ja odrastao, i Sune, u kojem sam rođen. Za jezero sam uvijek mislio kako je divno mjesto na kome može da se prespava. U njega se može baciti pepeo. Tu se osjećam kao kod kuće...", emotivno se obraća Sven Gorak Erikson kome život svakodnevno prolazi pred očima: "To nije bio život, nego bajka. Imao sam tako divan, predobar život da sam na kraju morao platiti. Mislim da se svi bojimo smrti i umiranja, ali to su dijelovi života. Morate naučiti da prihvatite to."

U intervjuu koji je zabilježen za potrebe dokumentarnog filma, Eriksona su upitali i kako bi želio da ga pamte: "Nadam se da će ljudi reći da sam bio dobar čovjek, ali neće svi to govoriti. Nadam se da ćete me pamtiti kao pozitivnog tipa koji se trudio dati sve od sebe. Nemojte žaliti, smijte se. Hvala vam na svemu. Treneri, igrači, navijači, bilo je fantastično. Pazite na sebe i pazite na svoj život. I živite ga. Zbogom."

Slavni trener smrtno bolestan, oprostio se od života: Nadam se da će reći da sam bio dobar čovek

Podsjetimo, Eriksen je sa Geteborgom napravio sjajne uspjehe jer je prvo osvojio dva kupa Švedske, a zatim i Kup UEFA 1982. godine. To mu je donijelo proboj na tržištu jer je trenirao Benfiku, Romu, Fiorentinu, ponovo Benfiku, zatim Sampdoriju, Lacio, selekciju Engleske, Mančester siti, reprezentacije Meksika i Obale Slonovače, Lester, Guangdžou, Šangaj i Šendžen, a kraju i nacionalni tim Filipina, što mu je posljednji posao u karijeri prije pet godina.

Vrijedi izdvojiti i da je velike uspjehe pravio u Italiji. Kao trener Sampdorije i Rome osvajao je Kup, dok je najtrofejniji dio karijere bio rad u Laciju od 1997. do 2001. godine - osvojio je titulu, dva Kupa Italije, dva Superkupa Italije, Kup pobjednika kupova i Superkup Evrope. Tamo je sarađivao i sa Sinišom Mihajlovićem i Dejanom Stankovićem.