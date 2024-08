Žižović hvali Mađare, ne želi pritisak na svojoj ekipi: „Ferencvaroš planirao i više, pokušaćemo da to iskoristimo“!

„Sigurno da su oni projektovani za više stvari, da su željeli grupnu fazu Lige šampiona, možda su u nekom mentalnom stanju koje mi možemo da iskoristimo“, poručio je trener Borca pred meč u sa šampionom Mađarske.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Dok u taboru Ferencvaroša ističu značaj plasmana u grupnu fazu Lige Evrope, Banjalučani sa mnogo manje pritiska ulaze u istorijski dvomeč sa šampionom Mađarske.

Nije ekipa Mladena Žižovića došla bez motiva u Budimpeštu, Crveno-plavi imaju priliku da ispišu još jednu stranicu istorije, ali istovremeno svjesni su u redovima Banjalučana šta ih očekuje na Grupama Areni u četvrtak od 21 čas.

„Sutra za nas vrlo zahtjevna utakmica protiv višestrukog prvaka, neprikosnovenog vladara mađarskog fudbla i sigurno da u ovom momentu su oni na papiru favoriti, međutim, ono što smo mi pokazali u prethodnom periodu nama daje nadu da možemo da napravimo sjajne stvari i da možemo da se odupremo mađarskom prvaku. Sigurno da su oni projektovani za više stvari, da su željeli grupnu fazu Lige šampiona, možda su u nekom mentalnom stanju koje mi možda možemo da iskoristimo. To će nam biti jedna mentalna snaga i poslije sjajnih stvari i uvoda u Evropi gdje smo se minimalno plasirali u grupnu fazu Konferencijske lige, ostvarili prvu pobjedu u prvenstvu, što je jako bitno jer nas je prvenstvo dovelo do ovakvih stvari, sutra ćemo pokušati da damo maksimum svojih kvaliteta, suprotstavimo se i kao protiv PAOK-a dođemo do utakmice u Banjaluci u kojoj će se odlučivati o konačnom pobjedniku“, rekao je trener Borca na konferenciji za novinare pred zvanični trening u srijedu uveče.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Žižović ne želi da stavlja teret na svoje igrače i želi da oni uživaju u utakmici pred oko 22.000 navijača.

„Ferencvaroš je zaista fantastičan tim, sa dosta dobrih individualaca, vrlo nezgodni su sa polukontrama i kontrama. Pokušaćemo da ih zaustavimo, da im ne dozvolimo da se ne razmašu . Vidimo da je ovdje i jedan sjajni ambijent koji daje snagu, a isto tako vidjećemo gdje smo i šta smo u ovom momentu. Cifre i brojke mogu nekad i da okrenu stvari u korist onoga, uslovno rečeno manjeg. Mi u tome tražimo šansu i ako nam se pruži prilika to ćemo iskoristiti. Izazov koji je pred nama shvatićemo kao privilegiju, čast, a ne nikako kao teret. Ovi momci su zaista zaslužili ovakve stvari koje se dešavaju i ne želim da im stavljam pritisak, već želim da uživaju. Ovo je nagrada za njihov trud i rad od malih nogu“.

Borac će morati da igra i hrabro kao u Solunu, ali i pametno kao u mečevima odluke u kojima je znao kako da sačuva rezultat koji ga je odveo u naredni krug takmičenja.

„Mislim da će ključno biti da mi ne poklanjamo ništa, da ne dozvolimo da se iz našeg posjeda dođe do nekih stvari kao u prethodnoj utakmici protiv Klaksvika. Jednostavno, ukoliko protivnik bude bolji i ukoliko nas nadigra to nije nikakav problem, ali ne bih volio da se ova utakmica pamti po tome da smo bili bojažljivi i da nismo željeli da preuzmemo rizik ili odgovornost, pogotovo u posljednjoj trećini terena. Ukoliko nam se ukaže mogućnost želim da pokažemo d ai mi znamo da igramo fudbal i da ta razlika koja je izražena u nekim ciframa nije možda baš realna. Imamo planove i ideje, a naravno dosta toga zavisi od protivnika, trudićemo se da se držimo našeg plana i da će to biti onako kako treba“, istakao je Žižović.

Fudbaleri banjalučkog Borca osjetili su teren na Grupama Areni u Budimpešti gdje u četvrtak od 21 čas igraju protiv Ferencvaroša prvu utakmicu plej-ofa Lige Evrope.

On nije želio da mnogo da komentariše situaciju sa Aleksandrom Pešićem, koji je navodno upitan zbog povrede za predstojeći meč.

„Njihov stil igre se neće puno promijeniti niti oni puno zavise od jednog igrača. Pešić je sigurno udarna igra kluba i biće nam relativno možda lakše ukoliko on ne bude spreman, ali dok ne dobijemo sastave, ne bi se bavio predikcijama ko će početi, ko neće. Mi imamo svoju ideju i pokušaćemo da zaustavimo ne samo nejga, nego udarni trio koji pravi probleme svima. Nadam se da sutra neće biti raspoloženi i da će ostaviti neke stvari za prvenstvo“.

U samo nekoliko dana Borac je morao da se uslovno rečeno „prebaci“ sa istorijskog uspjeha i ostvarenja cilja, na naredni meč u kojem ima priliku da napravi korak više. Trener Borca ne sumnja u motivaciju svoje ekipe.

„Nama je veći problem bio kako ćemo reagovati na utakmicu sa Slobodom, nego sada. Sa te mentalne strane možemo da budemo itekako zadovoljni s obzirom da se ekipa vratila u onu realnost šta nas čeka u prvenstvu. Ukoliko smo taj ispit položili, a jesmo svega 70-ak sati poslije one istorijske utakmice mislim da ne treba da brinemo i da taj segment ne treba da dovodimo u pitanj. Što se tiče tog prelaska sa tog uspjeha na ovu šanse ovu šansu koja nam se ukazuje mislim da je to zakucano na 100 posto“, zaključio je Žižović.

Istu poruku poslao je i fudbaler David Čavić, koji je istakao da on i saigrači ne žive od prošlosti.

„Imali smo mnogo usspjeha u proteklih mjesec i po dana ali mi ne živimo od prošlosti, već gledamo i spremamo se za sljedeću utakmicu. Spremali smo se tri dana za prvenstvenu utakmicu protiv Slobode, tako i sada za duel sa Ferencvarošem. Zadržao bih se na tome, fokus je na sutrašnjoj utakmici, želimo da predstavimo klub u najbolje svjetlu i da ostvarimo aktivan rezultat za revanš u Banjaluci“, rekao je Čavić i dodao:

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

„Mislim da je Borac u svakoj utakmici protiv favorita ušao dobro u utakmicu i možda i pokazao više od protivnika na početku. Nemamo problema što se tigoa tiče. Ne osjećam pritisak , a mislimo ni niko u ekipu, jer smo svoj cilj ostvarili, ovo je samo dodstni plus za sve nas. Mi smo pokazali da možemo više nego što su neki mislili na početku sezone, u svakoj utakmici rastemo i pokazujemo da sve više možemo. Nadam se da će tako biti i sutra, vjerujem u ekipu i neće faliti zalaganja, želje i truda, a ostalo ćemo vidjeti na terenu sutra“.