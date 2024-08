Fudbaler Ferencvaroša pred duel sa Borcem potkačio Dekija Stankovića: Sa Jansenom više igramo fudbal!

„Dogurali su dovdje, težak protivnik, ali mi moramo da pobijedimo“, poručio je veznjak Ferencvaroša pred duel sa Banjalučanima, koji je malo i „potkačio“ prethodnog trenera.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Banjalučki Borac napravio je istorijski uspjeh plasmanom u plej-of Lige Evrope u kojem će igrati protiv Ferencvaroša, a crveno-plavi u ovaj duel ulaze bez pritiska, u prilično relaksiranoj atmosferi.

Na drugoj strani mađarski šampion dočekuje Banjalučane nakon eliminacije oe Mitjilanda i sa prilično velikim pritiskom, što je bio i utisak tokom konferencije za novinare u Budimpešti, na kojoj je veznjak Mohamed Abu Fani par puta ponovio da njegova ekipa mora da se plasira u ligaški dio Lige Evrope.

„Razočarani smo zbog poraza u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kao i svi u klubu, navijači... Međutim, imamo sada plej-of Lige Evrope, želimo u grupnu fazu, moramo da bude spremni za ovaj duel i učinićemo sve što možemo da se plasiramo“, rekao je Abu Fani.

On se potom osvrnuo na ekipu Borca, koja je u utorak stigla u Budimpeštu i koja će od 20 časova održati na Grupama Areni posljednji trening pred sutrašnji duel.

„Dogurali su dovdje, stigli do plej-ofa i sigurno su dobra ekipa. Poznajemo ih, poznajemo trenera, Borac je težak protivnik i moramo birti spremni za sutrašnji duel.Mi moramo da se okrenemo sebi i budemo fokusirani na svoju ekipu. Uz podršku naših navijača želimo da pobijedimo i za nas je važno da se plasiramo u grupnu fazu Lige Evrope“, rekao je on i dodao da očeuje drugačiju utakmicu od one protiv danskog šampiona, ekipe Mitjilanda.

„Prošla utakmica je bila drugačija jer smo imali minus od dva gola iz prvog meča, imalismo veliki pritisak zbog toga.Bili smo u situaciji ako ne zabiješ, primaš gol. Trudili smo se, ali bilo je jako teško poslije 1:1. Sutra ce biti drugačije, treba nam pobjeda i da se plasiramo u grupnu fazu“, ponovio je još jednom izraelski fudbaler.

Na pitanje kakva je saradnja sa trenerom Paskalom Jansenom, koji je ljetos stigao u klub iz Budimpešte dao je odgovor kojim je malo i „potkačio“ bivšeg trenera, Dejana Stankovića, koji je iz mađarskog kluba otišao u Rusiju i preuzeo Spartak iz Moskve.

„Imamo dobru saradnju,trener Jansen je nas šef i moramo da ga slušamo, vjerujemo mu i on nama. On gaji drugačiji stil nego prošli trener, sada mnogo uđivamo i mnogo više igramo fudbal“, rekao je Abu Fani.