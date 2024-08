Partizanov posljednji voz za Evropu! Stanojevićeva jedina dilema i meč koji mora da se pobijedi

Partizan počinje dvomeč za plasman u Konferencijsku ligu protiv Genta. Ispao je iz borbe za Ligu šampiona, pa za Ligu Evrope. Ovu šansu mora da iskoristi.

FK Partizan u četvrtak igra utakmicu u kojoj nema pravo na kiks, protiv Genta u četvrtak u Humskoj od 20.15. Crno-bijeli su ovog ljeta ispali iz kvalifikacija za Ligu šampiona debaklom protiv Dinamo Kijeva, potom su ispali i iz Lige Evrope jer su dramatično pali u produžencima protiv Lugana. Ovu šansu za evropsku jesen moraju da iskoriste.

U danima pred meč Partizan nije igrao u Superligi Srbije jer je odložio meč protiv Radničkog iz Noiša, a potom je odložio i susret protiv Spartaka iz Subotice koji je trebalo da bude odigran u nedjelju. U tih 20 dana bez mečeva u domaćem prvenstvu biće rješavana sudbina crno-bijelih u evropskim takmičenjima. A još jedna jesen bez Evrope biće nedopustiv luksuz za Partizan.

"U Evropi smo startovali loše, a poslije smo bili korektni. Daleko od toga da smo bili dobri, ali bili smo korektni i pobijedili u regularnom toku protiv Lugana. Kako izaći iz toga? Radom i strpljenjem. Radim dosta, strpljenja imam, čekamo još neke promjene koje će se nadam se desiti u narednih 10 dana što se tiče kadrovske situacije i to je to"

Da li će Stefan Kovač igrati uz Arijagu? "U dilemi smo i kada me već pitate, da budem pošten. Počinjao je na treninzima ali bojim se da se ne znamo dovoljno. Samo su dva dana treninga, jako je važna utakmica i to nam je dilema. Generalno, planiramo Stefana vrlo ozbiljno, zato smo ga i doveli. Da li ćemo igrati sa njim ili ćemo sa Gajasom Zahidom pokušati da malo igramo, da iz zadnje linije dođemo do posjeda... Malo smo u disbalansu. Prvi put mi se dešava da dan pred meč imam dilemu da li će igrati".

Ako se Stanojević odluči za Kovača, što prema ovim riječima zvuči ipak manje vjerovatno, onda bi ispred odbrane De Medina - Marković - Mujakić - Jurčević zaigrali Kovač i Arijaga, uz Goha i Severinu. Ako se ne dogodi iznenađenje i Gajas Zahid preuzme kreaciju igrom iz centralnog dijela sredine, pokretao bi Norvežanin napade koje bi završavao Mateuš Saldanja, centarfor čiji se transfer iz Humske očekuje već nedjeljama. Da li bi protiv Genta mogao da odigra svoj posljednji meč u crno-bijelom? Gol za evropsku jesen uljepšao bi taj rastanak i zaokružio sve što je Brazilac dao klubu tokom godinu dana.

