Crno-bijeli ispali iz plej-ofa za Konferencijsku ligu protv Genta, a trener Stanojević se oglasio poslije meča.

Izvor: TV Arena sport

Partizan je izgubio od Genta, ispao i iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu i završio evropsku sezonu već 28. avgusta. Poslije još jednog poraza bez postignutog gola (i u Humskoj i u Gentu bilo 1:0 za Gent), trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević govorio je u svom stilu - iskreno.

"Partizan je tu gdje je ste, nije u Evropi, nismo zaslužli da uđemo. Imali smo generalno teške protivnike, ali to nema veze sa tim. Imali smo mnogo prilika protiv ozbiljnog kluba, nismo uspjeli da ih iskoristimo, a ako ne postignemo gol, ne možemo da idemo dalje. Nevjerovatno je da iz onih prilika ne damo gol. OK, imamo jasnu sliku šta nam treba, ovo je naša tranzicija koju moramo da sređujemo i to je to", rekao je Stanojević za TV Arena sport.

Da li je ovo Partizanova realnost?

"Na kraju je uvijek nešto realno. Realnost je to što jeste, nismo u Evropi, izgubili smo prvu utakmicu protiv Kijeva kako smo izgubili, ove druge kako jesmo. Nije slučajno da ne prođete, ne vjerujem u sreću i priče o njoj. Samo u rad, karakter, mi to nismo imali, nismo dali gol i nismo uspjeli da prođemo"

Šta dalje?

"Ništa dalje, kako šta dalje? Nastavljamo, radimo, očekujemo nove igrače, nešto ćemo morati da radikalnije uradimo. Prošla je Evropa, igrači koji su neki period igrali nažalost ne mogu... Moramo da krenemo u novu priču u narednom periodu", dodao je Stanojević.

Vidi opis "Partizan je tu gdje jeste, ovo ne može da bude slučajno!" Aleksandar Stanojević najavio radikalne poteze Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Tomas Sisk / Panoramic / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Crno-beli će drugu sezonu u nizu igrati samo u Superligi u kojoj ih u nedjelju od 20.05 očekuje derbi protiv Vojvodine, a onda i septembarska pauza na kojoj će sigurno biti promjena. Među prvima će biti odlazak Mateuša Saldanje iz Partizana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!