Sve o Partizanovom "Danu D" u Evropi: Vraća se bludni sin, Stanojevića boli glava zbog Saldanje!

Partizan će igrati revanš sa Gentom i krenuće iz minusa! Ovo je sve što treba da znate o meču crno-bijelih u plejofu za plasman u Ligu konferencija.

Partizan gostuje u Belgiji i igra meč za spas evropske sezone! Crno-bijeli su redom ispadali od Dinama iz Kijeva u kvalifikacijama za Ligu šampiona i od Lugana u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a onda sada je ekipa Aleksandra Stanojevića na pragu eliminacije i iz Lige konferencija. U prvom meču sa Gentom bilo je 1:0 za goste na "JNA", a sada je pobjeda imperativ.

Pokazao je Partizan malo više nego na prethodnim mečevima prije nedelju dana, ali to svakako nije dovoljno za Evropu. Da li su se u posljednjih nedelju dana izabranici Aleksandra Stanojevića dovoljno spremili da dignu formu dodatno, vidjećemo već od 18 časova. Što se tiče sastava, ima nekoliko dilema, ali Stanojević manje-više zna koga će poslati na teren.

GDE JE PRENOS I KAD JE MEČ?

Duel se igra od 18 časova, Partizan će biti gost, a očekuje se da bude navijača na tribinama. Da podsetimo, crno-bijeli su igrali bez prisustva publike jer im je stadion bio pod suspenzijom. Prenos će biti realizovan na TV Arena sport, kao i na RTS-u, a MONDO će ponuditi tekstualni prenos.

ŠTA KAŽE ALEKSANDAR STANOJEVIĆ?

"Imamo loš rezultat iz prve utakmice, ali imamo pravo da se nadamo. Vidjeli smo i pokazali da može da ostvarimo povoljan rezultat. Imali smo dosta dobirih situacija koje nismo koristili. Igra se još jedna utakmica, nemamo šta da izgubimo, moramo da uradimo sve da pokušamo da prođemo dalje. Vjerujemo da možemo. Videćemo sutra da li i možemo. Očekujem različitu utakmicu, očekujem pritisak sa njihove strane, više bočnih lopti, publika im donosi nešto... Ali i nama donosi nešto, bolje je pred publikom nego u sablasnoj atmosferi. Biće zahtevno, prilično. Poslije analiza sam zadovoljan kako smo igrali, bili smo opasni, direktni, konkretni... Vidimo šansu u strpljenju, moramo da igramo, da odgovorimo na njihov pritisak. I da budemo opasni, pa ćemo videti da li ćemo iskoristiti šanse", rekao je on.

POVRATAK BLUDNOG SINA

Vraća se i Aldo Kalulu, koji je zbog ponašanja na meču sa Luganom bio pod suspenzijom i zato ga nije bilo u konkurenciji za meč protiv ekipe Genta u Beogradu. Sada će ponovo zauzeti svoje mjesto po krilu. "On je profesionalac, izvinio se za postupak. Ne možemo zbog jedne situacije danima da bičujemo i teramo do kraja. Platio je ceh. Postoje sistemi vrijednosti, pravila ponašanja. Možete jednom da pogriješite, drugi put nemate pravo na grešku. Svi mi imamo pravo na po jednu grešku. To je prošla situacija, iza nas je sve to. Nastavljamo kao da ništa nije bilo, ali znamo da ako se ponovi mora biti ono najteže za sve nas - da se prekine saradnja", istakao je Stanojević.

PROBLEM SAMO JEDAN!

Za sada postoji samo jedan problem i dilema, a to je koliko je spreman i motivisan Mateuš Saldanja. Očekivali su crno-bijeli da će ga prodati, šuška se da za njega ponuda nema, a van forme je... "Imamo jasnu sliku kako hoćemo da igramo, imamo samo jedan problem sa Saldanjom. Nažalost, i on je u nekoj situaciji da se ne zna šta će biti i kako će biti. Postoji dilema. Imam sliku kako ćemo ući u utakmicu, kako ćemo je završavati, jasan je plan kako ćemo igrati. Samo da vidimo ko će fizički biti spreman, psihički su svi spremni", rekao je trener Partizana.

KO NA KRAJU IGRA?

Za sada nema promjena u odbrani, iako defanzivni dio tima nije briljirao. De Medina će opet morati da "glumi" beka, a Stefan Kovač će sigurno početi duel na centru terena. Pored povratnika Kalulua napred su Severina i Zahid, a u napadu vjerovatno Saldanja. Dakle, očekivani sastav Partizana za meč protiv Genta: A. Jovanović - De Medina, Marković, Mujakić, Jurčević - Arijaga, Kovač - Severina, Zahid, Kalulu - Saldanja.