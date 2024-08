Partizan dotakao evropsko dno, Stanojević presjekao: Pravi totalno novi tim, a ima samo 15 dana za to!

Aleksandar Stanojević je najavio potpuni reset, ali ima li klub vremena i prije svega novca za tako nešto?

Partizan je na početku sezone najavio veliku borbu, a za sada nismo mnogo vidjeli od crno-bijelih. Ispostavlja se da im je drugo mjesto u Superligi iz prošle sezone "došlo glave", pošto su ostali bez Evrope. Redom su poraženi u dvomečima od Dinamo Kijeva (Liga šampiona), Lugana (Liga Evrope) i Genta (Liga konferencija) i sada im ostaje samo domaći front. Da su bili treći na tabeli, kao TSC, imali bi makar sigurnu grupnu fazu Lige konferencija.

Poslije još jednog poraza od Genta, ovoga puta u Belgiji sa 1:0 trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević je istakao da bez postizanja golova niko ne može da se nada prolasku dalje i igranju u Evropi. To je sasvim očigledno...

"Sigurno teško za nas da smo eliminisani iz Evrope. Sa druge strane ne možemo da prođemo dalje ako ne postignemo gol. Dvije utakmice smo imali neke izuzetno dobre šanse, nevjerovatno je da neke šanse nismo iskoristili, ali dobro, to je naša realnost u ovom trenutku. Idemo dalje, pravimo novu ekipu, spremamo se i nadamo se najboljem", istakao je Aleksandar Stanojević.

NIKAD TEŽE I SVE ISPOČETKA

Trener koji je sa Partizanom navikao na osvajanje titula, ima ih dvije kao trener i jednu kao igrač, sada je upitan da li mu je ovo najteži početak sezone u karijeri. Potvrdio je to, ali je takođe najavio i stvaranje nekog novog Partizana u narednim danima.

"Jeste sigurno da mi je najteži početak i najkompleksniji zbog hiljadu stvari, ali svjestan sam bio na koji način dolazim. Počeli smo kako smo počeli sa Kijevom, ova dva dvomeča, Lugano i Gent, mislim da smo bili na dobrom nivou, tako da ne mogu da budem nezadovoljan s obzirom kako smo počeli. Znamo šta nam fali, znamo šta nam treba. Zato sam i tu, da mijenjamo stvari. Krećemo dalje, imali smo problema u Evropi, u prvenstvu smo dobro startovali, idemo da pravimo tim za neki naredni period", naglasio je Stanojević.

Upitan za "hronične probleme sa davanjem golova" priznao je da ih ima, ali nije htio da se složi da su - hronični.

"Hronične su samo dvije utakmice, nisu baš hronične, dali smo dva gola Luganu kod njih na njihovom terenu. Nisu to hronični problemi, ovo su šanse koje nismo iskoristili. Možemo da pričamo, uvijek smo realni, bile su izuzetne šanse u Beogradu, ovdje su bile dvije-tri izuzetne, jedna stopostotna i još dvije-tri dobre situacije. Ne znam šta da kažem, uradili smo sve. Morate realno da sagledate stvari, bili smo egal sa jednim belgijskim timom. Kada ne postigneš gol ne možeš dalje, ali imali smo jedan egal. U tom kontekstu smo bili dobri. Rezultat je taj koji kreira mišljenje i raspoloženje, ali moramo da budemo realni da smo bili egal u dvomeču. Mnogo više šansi smo imali nego oni. To što smo ispali, to je nešto drugo, zasluženo čim nismo postigli gol."

15 DANA ISTINE

Sada je pred Partizanom 15 dana istine. Više puta je i na ovoj konferenciji, a i na nekim prethodnim naglašavao Aleksandar Stanojević da neki igrači nisu na nivou Partizana i da moraju da idu. Sada je najavio da su pred odlaskom Mateuš Saldanja i kapiten Svetozar Marković, ali on očigledno ovaj tim želi da pravi ispočetka.

"Kao i svake godine imate svoje ciljeve, Evropa, prvensrvo i kup. Prvo moramo da napravimo ekipu, kako ja želim. Da napravimo tim koji će biti konkurentan. To je prvi zadatak, a poslije da jurimo bodove, trofeje i šta već treba. Moramo prvo da napravimo ekipu. To je suština i radimo na tome. Naravno da su nam ambicije uvijek iste. Ovo je tranzicioni period koji moramo da prođemo. Teško je na početku, krenuli smo dobro prvenstvo, vidjećemo", rekao je, pa se dotakao Saldanje, Markovića...

"On ima povredu, nije hteo klub da rizikuje jer je blizu odlaska, kapiten nam je isto blizu odlaska, a nadam se da neki igrači koji nisu u prvom planu treba da budu blizu odlaska. To je stvar kluba, ne možemo da riješimo neke stvari jer imaju izuzetne ugovore. Teško je napraviti balans u nekom trenutku, mnogo je igrača, tako da je to to!"

KO JE DOŠAO, A KO TREBA DA IDE?

Znamo da posljednje dane u crno-bijelom broje Mateuš Saldanja i Svetozar Marković, a očigledno još neki igrači treba da napuste klub. Znamo da postoji problem sa Kanuteom koji traži da mu se isplati kompletna godina ugovora, kao što znamo da je želja crno-bijelih nekadašnji krilni napadač Crvene zvezde Lazar Rosić. Već je stigao Stefan Kovač da "zategne" u vezi, kao i Žoao Grimaldo kome će prema riječima Stanojevića trebati vremena da se prilagodi na evropski fudbal. Prelazni rok u Srbiji traje do 13. septembra, što znači da vremena ima. Pred crno-bijelima je sudbinskih 15 dana, dvije nedjelje u kojima će morati da naprave kompletan reset da ova sezona ne bi otišla niz vodu.

