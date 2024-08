"Novi Modrić" odbio Partizan, a sad ga niko neće: Sa 19 igrao sa Lukom, rekao ne crno-bijelima i nestao!

Ante Ćorić nije imao karijeru kakva mu se planirala, ali ima još vremena da to popravi.

Izvor: Profimedia

Iako ima tek 27 godina, Ante Ćorić jedva spasava karijeru! Ofanzivni vezista koji se smatrao za najvećeg hrvatskog talenta i nasljednika Luke Modrića u nacionalnom timu sada je pronašao novi klub. Igraće u Varaždinu, u klubu koji se tek nedavno vratio u elitu hrvatskog fudbala.

Nakon što su ispali iz lige, prije dvije sezone su se vratili u HNL, a sada će probati da spasu karijeru Ante Ćorića. Mladi Zagrepčanin je počeo karijeru u Hrvatskom Dragovoljcu, zatim je prešao u NK Zagreb, pa u Salcburg sa samo 12 godina! Dinamo ga je četiri godine kasnije potpisao i u narednih pet sezona postao je redovan u timu "modrih", čak je 2016. debitovao za reprezentaciju sa samo 19 godina. Mislilo se da će biti lider tima, a kada je 2018. otišao u Romu za 6.000.000 evra očekivalo se mnogo.

Ipak dres "vučice" je obukao tek dva puta, a slali su ga svuda na pozajmice - u Almeriju, Venlo, Olimpiju iz Ljubljane i Cirih, ali nigdje nije proigrao. Prošle sezone je igrao za ubjedljivo najgori tim HNL-a Rudeš i nije se proslavio. Imao je dvije asistencije i jedan gol i to iz penala, a četiri nastupa za Hrvatsku iz 2016. i 2017. su mu ostali jedini u karijeri za A selekciju.

HTIO GA PARTIZAN, REKAO JE NE!

Jedan od klubova koji je htio da mu pomogne da se vrati na pravi put bio je i Partizan i to u sezoni kada je igrao za Cirih. Tada je u takmičarskoj 2021/22 Aleksandar Stanojević vodio Partizan i vidio ga je kao pojačanje, a otkako je odbio tu ponudu. Ćorića više niko nije htio!

"Zašto bih išao u Srbiju, ako mogu u Hrvatsku? Ja tako gledam. Partizan ili Crvena zvezda? Prije dvije godine je bio kontakata, bila je priča za Partizan jedne godine, ništa konkretno, samo sam se zahvalio da ne bih i to je to", kazao je Ćorić i tada najavio povratak u Hrvatsku.

"Bilo je više opcija, ali treba reći da je fudbal ipak posao. Volim ga, ali to je posao. Sutra da idem da igram negdje u Hrvatskoj, recimo za Rudeš, igraću svim srcem za taj klub, ali ću opet u sebi navijati za Dinamo. Bilo je i Hajduk, Rijeka i Osijek, pokrenulo se nešto, nije bilo konkretno, ali je bilo priča i nisam razgovarao sa njima prvo zbog sebe i ljudi koji me cijene jer znaju koliko volim Dinamo. Nisam htio da ih razočaram. Prvo sebe nisam htio da razočaram, ne znam kako bih mogao, to je baš teška odluka", kazao je Ćorić u podkastu "Inkubator.