Partizan zvao najvećeg hrvatskog talenta! Kad je vidio poziv iz Srbije, rekao je samo dvije riječi

Murinjo ga je otpisao, a prije nego što će postati slobodan agent - Ante Ćorić je dobio i poziv iz Partizana. Kada je čuo da ga traže, samo je rekao: "Ne, hvala".

Izvor: Profimedia

Hrvatski fudbaler Ante Ćorić (26) važio je nekada za jednog od najvećih svjetskih talenata. Kada se pojavio još kao tinejdžer u Dinamu i svi su mislili da će biti predvodnik reprezentacije, međutim njegova karijera od odlaska sa "Maksimira" 2018. godine ide silaznom putanjom.

Trenutno je bez kluba, pošto mu je "konačno" istekao ugovor sa Romom, koja ga je u eri čuvenog sportskog direktora Monćija, koji je inače uništio "vučicu", potpisala na čak pet godina. Od kada je pozirao sa dresom Rome i dobio riječi podrške velikana kluba poput Frančeska Totija, Ćorić je za Romu odigrao samo tri utakmice i klub je napustio potpuno razočaran, pa sada polako bira gdje bi mogao da nastavi - ili bolje rečeno osvježi karijeru.

Spominju se brojni klubovi u Hrvatskoj, ali za sada nema dogovora:

"Bilo je više opcija, ali treba reći da je fudbal ipak posao. Volim ga, ali to je posao. Sutra da idem da igram negdje u Hrvatskoj, recimo za Rudeš, igraću svim srcem za taj klub, ali ću opet u sebi navijati za Dinamo. Bilo je i Hajduk, Rijeka i Osijek, pokrenulo se nešto, nije bilo konkretno, ali je bilo priča i nisam razgovarao sa njima prvo zbog sebe i ljudi koji me cijene jer znaju koliko volim Dinamo. Nisam htio da ih razočaram. Prvo sebe nisam htio da razočaram, ne znam kako bih mogao, to je baš teška odluka", kazao je Ćorić u podkastu "Inkubator" i rekao da pošto voli Dinamo ne vidi se u pomenuta tri hrvatska kluba.

Roma ga je slala na pozajmice u Almeriju, Venlo, Olimpiju iz Ljubljane i Cirih, a upravo poslije pozajmice u Švajcarskoj (2021/22) bilo je najviše kontakata. Tada se čak i Partizan raspitivao za njegovo zdravlje, ali Ćorić nije želio ni da priča - poklopio je slušalicu i ostao da sjedi na tribinama "Olimpika" sve dok mu nije istekao ugovor.

"Zašto bih išao u Srbiju, ako mogu u Hrvatsku? Ja tako gledam. Partizan ili Crvena zvezda? Prije dvije godine je bio kontakata, bila je priča za Partizan jedne godine, ništa konkretno, samo sam se zahvalio da ne bih i to je to", kazao je Ćorić.