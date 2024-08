"Predsjednik odlučio da više nisam trener!" Sopić poslije odlaska iz Rijeke: Klub je privatni, nemam šta da se bunim!

Željko Sopić je iznenada smijenjen sa mjesta trenera Rijeke.

Kao grom iz vedra neba ovog utorka je odjeknula informacija da Željko Sopić više nije trener Rijeke.

Strateg rođen u Zagrebu 1974. godine je na mjestu stratega ovog kluba bio od avgusta prošle godine, odradivši 47 mečeva (29-10-8), a dva dana prije 48. meča, odnosno revanša trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Elfsborga u Švedskoj, rukovodstvo kluba odlučilo je da mu se zahvali na saradnji.

Sopić je ranije tokom dana održao redovnu konferenciju za novinare pred duel sa Šveđanima, nakon koje je, kako kaže, dobio informaciju da je njegov mandat u klubu završen.

"Nemam šta previše komentarisati. Nakon konferencije za novinare, pozvao me je sportski direktor Darko Raić-Sudar i rekao mi da je predsjednik Mišković odlučio da više nisam trener. Nikakav mi razlog, ni povod smjene nisu navedeni. Ne znam što da kažem, odigrali smo dosad pet utakmica, nijednom nismo izgubili, imamo razliku pogodaka 6:1, u Evropi smo na korak do ostvarenja cilja... Jasno je da možemo igrati bolji i ljepši fudbalt, ali odlazim uzdignute glave, po pitanju rezultata, igre i svega ostaloga! Rijeka je Miškovićev privatni klub i nemam šta da se bunim. To je njegovo pravo, on finansira klub i tu sav razgovora prestaje", rekao je sada već bivši trener Rijeke za Jutarnji list.

Na klupi Rijeke Sopića će zamijeniti dosadašnji pomoćnik i nekadašnji crnogorski internacionalac Radomir Đalović, koji je tokom igračke karijere tri sezone bio član kluba (2007-08, 2009-10 i 2010-11).

