Čuveni Bora Đorđević ispričao je šta smatra najvećom greškom u bogatoj muzičkoj karijeri.

Izvor: MN PRESS

Sarađivao je tada sa Kornelijem Kovačom, Sašom Aleksom i Goricom Popović, ali je kasnije otkrio i da mu je to najveća greška karijere. Kao veliki navijač crveno-buhelih pokajao se što je phevao "hej, hej, hej" u himni Zvezdinog najvećeg rivala. Pokušao je da se opravda i detaljem da nije znao zašto je pozvan u studio!

"Istina je, pjevao sam na prvom audio snimku te pjesme, ali samo onaj dio 'hej, hej, hej...'. I ako je neko opravdanje, nisam imao pojma da će to biti Partizanova himna", rekao je svojevremeno Đorđević za "Informer i dodao: "Kad Kornelije pozove, to se ne odbija. To je tada tako bilo. Došli smo svi - Saša Aleks, Asim Sarvan, Ljuba Ninković, Snežana Jandrlić, Gorica Popović... Tek u studiju sam saznao šta radimo, a tada je bilo kasno, nije moglo nazad. Ja sam zvezdaš od malena i to mi je stvarno teško palo. Evo, priznajem da mi je to definitivno najveća mrlja u karijeri."

Vidi opis Bora otkrio "najveću mrlju" u karijeri! "Zvezdaš sam od malena, teško mi je palo..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Decenijama se Đorđeviću pripisuje i da je u jednoj od svojih najpopularnijih pesama pominjao Partizan, ali Bora kaže da su to slušaoci pogrešno razumjeli. Stih "Još jedna pobjeda Partizana", zapravo je "Još jedna pobjeda partizana" - simbola komunizma, socijalizma i antifašističke borbe.

"To mi isto pripisuju godinama, ali kada sam pisao tu pjesmu uopše nisam mislio na fudbal, ni na neki klub, nego na partizane kao personifikaciju komunizma i socijalizma. Šta god da sam radio i ma šta ko mislio o tome, moja ljubav prema Zvezdi nema granice i to dobro znaju svi koji me poznaju. Znam da sam napravio brljotinu, ali šta da se radi... Tad, tad sam bio mlad", rekao je Đorđević.