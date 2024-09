Preminuo Bora Čorba! Cijeli region žali za rok legendom

Danas je preminuo velikan rok scene i proslavljeni tekstopisac Bora Đorđević.

Cijeli region danas je pogodila vijest o odlasku legendarnog Bore Čorbe, koji je preminuo u 72.godini. Uzrok smrti još uvijek nije poznat, ali je roker prethodnih mjeseci imao problema sa zdravljem zbog čega su neki od nastupa bili otkazani.

Kako je naveo Borin menadžer, Bane Opačić, muzičar je posljednjih dana u bolnici bio u teškom stanju, a bio je hitno hospitalizovan u Ljubljani zbog komplikacija uzrokovanih hroničnom obstruktivnom bolešću pluća, a kasnije priključen i na respirator.

"Borino stanje je nepromijenjeno već tri dana, intubiran je u bolnici, leži. Nadamo se svi da će da nas obraduje buđenjem. Baš ništa mu se nije radilo, leži, stabilno je stanje. Ništa mu nije rađeno, nikakva operacija ili intervencija, treći dan leži intubiran. Kada mu se pobošlja stanje, pošto su mu pluća mnogo loša, pa da se zdravlje Bože i probudi, što bi svi željeli", rekao je Bane prije samo par dana za MONDO.

Iako su mu mnogobrojni fanovi poželjeli brz oporavak, do toga ipak nije došlo.

Na službenoj Facebook stranici glazbene grupe "Riblja Čorba" objavljeno je da je umro poznati pjevač Borislav Bora Đorđević.

Odrastanje u Čačku

Bora Đorđević je rođen 1952. godine u Čačku. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu, a nakon problema sa zakonom izbačen je iz gimnazije. Više od 30 godina je bio u braku sa srednjoškolskom ljubavi Draganom Đorđević s kojom ima sina Borisa. Kao svoje dijete prihvatio je i Draganinu kćerku Tamaru iz prvog braka.

Par se razveo 5. februara 2007. godine, a 23. marta iste godine Dragana je izvršila samoubistvo.

Sve Borine ljubavi

Dvije i po godine kasnije oženio je 26 godina mlađu Aleksandru, koja je porijeklom iz Rudnika, a koju je upoznao tokom turneje u Americi. Vjenčali su se 18. novembra 2009. godine u Rudniku, a četiri i po godine kasnije su se razveli.

Bora je zatim bio u srećnom braku s 28 godina mlađom Dubravkom koja je njegova njaveća podrška, a u emisiji na RTS kod Mire Adanji Polak otvorio je dušu i progovorio o njoj: "Kad sam vidio Dubravku, znao sam da je to to. To je bilo u Mariboru, na katolički Božić. E onda je ona došla u Beč. Onda sam ja došao u Ljubljanu kod nje, s namjerom da ostanem dan-dva, a ostao sam sedam dana. Vrlo brzo mi je bilo jasno da pored nje mogu da živim i da dišem", rekao je tada Bora Đorđević u emisiji Mire Adanje Polak koja je odrađena u Ljubljani, gdje već godinama živi i pokazao da je čak istetovirao ženin lik na ruci.

Čuveni stihovi pjesama

Pored vanvremenskih hitova za "Riblju čorbu", kao što su "Pogledaj dom svoj anđele", "Kad sam bio mlad", "Amsterdam", "Lutka sa naslovne strane", "Ostani đubre do kraja", napisao je tekstove za mnogobrojne hitove među kojima su i narodnjaci.

"Pisao sam 'Preskočiću tarabu i jarak', za Tozovca 'Vodeničarevu kći'. Pa ima jedna za Nadu Topčagić 'Evo moga bekrije'. 'Nek me ne zaborave devojke sa Morave', koju pjeva pokojni Srećko Jovović je takođe moj tekst. Ima jedna i za Izvorinku Blam (Izvorinka Milošević), nemam pojma kako se zove nisu to bili velki hitovi", izdvojio je Bora nekoliko numera. Između ostalog, pisao je i za Cecu Ražnatović. Riječ je o pjesmi "Šta još možeš da mi daš" koja se 1995. godine našla na njenom albumu "Ljubav fatalna", a za koju je aranžman uradio Oliver Mandić.

