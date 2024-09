Crvena zvezda kakvu Terzić hoće već 10 godina: Dva tima, skupa pojačanja i najveća želja direktora!

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić konačno dobio prelazni rok kakav je deset godina želio.

Izvor: MN Press/Chosen11

Fudbaleri Crvene zvezde obezbijedili su plasman u Ligu šampiona pobjedom nad Bode Glimtom u plej-ofu, a klupski čelnici obezbijedili su pojačanja Vladanu Milojeviću nekoliko sati prije nego što je UEFA zatvorila mogućnost da se licenciraju novi igrači. Tako su u roku od svega sat vremena predstavljeni Nemanja Radonjić, Rade Krunić i Silas Katompa Mvumpa, najveća klupska pojačanja ovog ljeta.

Sva trojica trebalo bi da budu izuzetno važan dio tima koji će Milojević voditi na osam evropskih mečeva, sve do januara naredne godine. Sva trojica su, na različite načine, simboli plana i potvrda riječi Zvezdana Terzića koji je već deceniju dio klupskog rukovodstva. Radonjića je svojevremeno doveo i prodao u rekordnom transferu, Krunića je želio još na početku mandata, a Silas je iskorak iskorak o kojem priča već godinama.

Ujedno, formiranje igračkog kadra za sezonu koja je u toku generalni direktor Crvene zvezde opisao je još prije više od godinu i po dana, na jednom od "brifinga" sa novinarima beogradskih redakcija. Tom prilikom je Terzić govorio o širokom igračkom kadru spremnom da na dva različita načina igra u domaćim i međunarodnim okvirima.

Dva Zvezdina tima!

"Jedan tim za Evropu, atletski besprijekoran. Drugi tim za Superligu. Tereni loši, lopta sporo ide, protivnik u niskom bloku. Oni koji su nam potrebni za Evropu poput Bukarija, ne mogu mnogo da urade. Moraćemo da imamo dva tima. Katai je jedan od najboljih igrača Zvezde u posljednjih nekoliko decenija, e sad... Kad bi imao atletsku moć, igrao bi u Liverpulu. Za ovu našu ligu, kad moramo da osvajamo bodove, Katai je blago", rekao je Zvezdan Terzić u novembru 2022. godine. I djeluje da je baš takvu Zvezdu "napravio" ovog ljeta.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Zvanično, Crvena zvezda u ovom trenutku ima 35 fudbalera - kada se uračunaju i mladići poput Ivana Guteše, Andreja Đurića, Veljka Milosavljevića, Jovana Šljivića, Nikole Kneževića, Andrije Maksimovića, Lazara Jovanovića i Uroša Sremčevića. Shodno godinama oni trenutno nisu u prvom planu jer je konkurencija za svako mjesto u timu paklena i praktično Vladan Milojević ima dva izuzetno kvalitetna tima.

Tako bi Crvena zvezda tokom sezone mogla da istrči u sastavu Glazer - Mimović, Điga, Spajić, Seol - Krunić, Elšnik - Silas, Ivanić, Radonjić - Endijaje ili možda M. Ilić - Degenek, Leković, Drkušić, Rodić - Dalsio, Kanga - Olajinka, L. Ilić, Milson - Duarte. A onda da šansu sa klupe sačekaju još Aleksandar Katai, Jegor Prucev ili trenutno povrijeđeni Vladimir Lučić. To je Terzić želio od dolaska u klub!

Deset godina čekanja Krunića

"Ne mogu da prežalim Radeta Krunića koji je trenutno član Empolija. To je igrač koji mi se jako svidio. To je kao kada u ergeli vidite kvalitetno ždrijebe koje se razlikuje od ostalih. I kako trči i kakvu moć ima. Htio sam da ga dovedem čim sam došao u Zvezdu. To je bio igrač koji je tada vrijedio 250 ili 300.000 evra. To je ništa, jer sada vrijedi milione. Međutim, Zvezda je bila u takvom kanalu tada da nisi mogao ništa da uradiš", rekao je još davno Zvezdan Terzić, koji je sa Pećinčanima pregovarao oko momka iz Foče još dok je on bio igrač sada zaboravljenog Donjeg Srema.

Centralni vezni fudbaler koji je kasnije postao šampion Italije sa Milanom tih dana - u januaru 2015. godine - bio je glavna tema u srpskoj javnosti. Navodno je već u ljeto 2014. godine potpisao ugovor sa italijanskom Veronom, koja nije znala dok je polusezonu u jesen 2014. godine igrao za tim iz Pećinaca. Kasnije je Donji Srem morao da plati kazne, a to je tek vrh ledenog brijega. Zvezda je željela da angažuje Krunića u januaru 2015. godine, zatim je i odustala od toga zbog komplekse situacije, a mladi fudbaler našao se na korak od Vojvodine.

Izvor: MN PRESS

Djelovalo je da su dogovoreni svi uslovi i da će igrač sa timom krenuti na pripreme u turski Belek, ali je on skinut sa spiska putnika dan pred polijetanje aviona. Zvezda se više nije miješala u ovaj posao, ali je Rade ostao u Srbiji. Potpisao je za Borac iz Čačka, da bi zatim Donji Srem uložio prigovor Fudbalskom savezu Srbije! Nakon samo šjest meseci u Čačku Rade Krunić se preselio u Empoli čiji je igrač bio pune četiri godine. Uslijedile su četiri i po godine u slavnom Milanu sa kojim je osvojio "skudeto" i igrao polufinale Lige šampiona, a zatim je posljednjih pola godine proveo na pozajmici u Fenerbahčeu. Na kraju, tu je i Zvezda, koja ispunjava skoro deceniju dugu želju generalnog direktora Zvezdana Terzića.

"Nadam se da smo pri kraju pregovora i sa Krunićem, koji ima sporne papire. Krunić i njegova agencija nisu sporni, sa njima je sve utanačeno, ali ne bih volio da Zvezda uđe u bilo kakav administrativan spor", pričao je Zvezdan Terzić u decembru 2014. godine, da bi manje od mjesec dana kasnije istakao kako Krunićevi menadžeri fudbalera drže kao taoca.

Radonjić se vratio

Sportski direktor Mitar Mrkela ga je odlično poznavao iz mlađih kategorija, u Partizanovoj školi pratio ga je glas da je navijač Crvene zvezde, a generalni Zvezdan Terzić godinama je bio slab na njega. Silno ga je želio na stadionu "Rajko Mitić" čim je vidio da se Radonjić u dresu Čukaričkog vraća na fudbalsku mapu. Bio je to fudbaler kojeg Zvezda nije smjela da propusti.

Tadašnji trener Čukaričkog Nenad Lalatović apelovao je da se transfer odloži za šest mjeseci, što je bila ideja i sportskog direktora Mitra Mrkele. Na kraju je Zvezda morala munjevito da reaguje jer su se pojavile ponude iz inostranstva, a Lalatović je ostao bez najboljeg igrača tima. "Radonjića sam uspio da vratim u fudbalski život i kad je trebalo da se ‘skroz oblikuje’ uzeli su ga. Neće u Zvezdi igrati 22 utakmice po 90 minuta, trebalo je da ostane do decembra", rekao je temperamenti stručnjak na rastanku sa krilnim napadačem iz Niša.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Šta se dalje dešavalo, svima je jasno. U dresu voljenog kluba blistao je Nemanja Radonjić i na evropskoj i na domaćoj sceni, postizao golove Nakon malo više od godinu dana otišao je iz kluba kao jedan od najboljih poslova Zvezde u 21. vijeku.

"Neka bude svima jasno - Radonjić nije na prodaju. Imali smo ponudu bundesligaša tešku šest miliona evra i odbili smo je. On je igrač koji pravi ozbiljnu razliku. Drugačiji je od svih ostalih s tom svojom lucidnošću i brzinom. Iskreno se nadam da će se Radonjić naći na spisku putnika za Svjetsko prvenstvo", pričao je Terzić u proljeće 2018. godine.

Iako je najavio da ga neće prodati, generalni direktor Terzić nije mogao da odbije čak 12 miliona Olimpika iz Marseja. Bio je to posao koji je Zvezdu vratio na kartu Evrope. Nakon što je nekoliko mjeseci ranije Vladan Milojević prezimio u Evropi i pokazao da je Zvezda tu i da je živa, bio je potreban veliki transfer da se "kupi" poštovanje fudbalske javnosti na kontinentu. Veliki transfer podjednako je bio uvod u Zvezdinu evropsku avanturu koja traje već godinama.

Ponovo će njen dio biti Nemanja Radonjića. On se mjesecima pominjao kao pojačanje Crvene zvezde, jer tokom prethodne sezone nije mogao da se nametne u Torinu i Majorci. Terzić ga je pomenuo već na početku priprema... "Interesantan je, imamo Olajinku, rekao sam da Radonjić ima otvorena vrata u Zvezdi uvijek, vidjećemo, pita se Majorka. Oni imaju opciju još par dana, njemu je prioritet da ostane u Španiji, vidjećemo", rekao je Zvezdan Terzić na početku ljetnih priprema, ali je Nemanja mnogo duže od "par dana" morao da čeka povratak u klub. Zapravo, potpisao je posljednjeg dana u kojem je bilo moguće licencirati ga za Ligu šampiona.

Silas je iskorak Zvezde

Kada god je u prethodnoj deceniji imao priliku da priča sa medijima, Zvezdan Terzić je koristio šansu da napomene kako klubovi poput Crvene zvezde nemaju luksuz da štede. Generalni direktor crveno-bijelih uvijek se vodio idejom da umjesto smanjivanja rashoda treba povećavati prihode, pa je u skladu sa tim klub ulagao u igrački kadar i kada je finansijska situacija bila daleko teža nego što je u smiraj ljeta 2024. godine.

"Ako hoćete da imate kompaniju koja raste, morate da investirate. Sjećam se kad smo doveli Mirka Ivanića, platili ga 1.300.000 evra, ljudi kod mene u finansijama su se hvatali za glavu. Naši ljudi nisu mogli da shvate da to nije trošak, to je investicija", rekao je prije nekoliko nedjelja Zvezdan Terzić i dodao: "Očekujemo da u ovom prelaznom roku plaćamo igrače i po 8.000.000 evra. I to doživljavam kao jednu veliku investiciju. Mi smo prošle godine samo Hvanga i Endiajea platili skoro 10.000.000 evra. Sad imamo dvostruko veću cijenu za njih."

Izvor: MN PRESS

Na kraju Zvezda nije platila osam miliona evra za Silasa, ali će možda narednog ljeta 10.000.000! Krilni napadač iz DR Konga ostaje ugovorom vezan za Štutgart i u Beogradu će nastupati kao pozajmljeni fudbaler, a ukoliko zadovolji ukus stručnog štaba, čelnika i navijača Crvene zvezde, postaće i najskuplja akvizicija u klupskoj istoriji. Kao što je svojevremeno Zvezdu vraćao na fudbalsku mapu ulaskom u Ligu Evrope, evropskim proljećem, Ligom šampiona, prodajom Nemanje Radonjića, povratkom Dejana Stankovića i drugim potezima, tako danas tim oko Zvezdana Terzića angažovanjem jednog od najbržih igrača Bundeslige pokazuje da želi da se takmiči sa najboljima. Koliko god to mogućnosti dozvoljavaju.

Zvezda očigledno ima adute da pobjeđuje u tim bitkama. Nekoliko dana nakon što je završen transfer Silasa mora da se vidi kako su to crveno-bijeli uspjeli da ga angažuju, a nijedan drugi tim iz Bundeslige nije uspio da mu priđe ni blizu. Tvrde Nijemci da je Silas lagano odbijao sve ponude njemačkih timova stavljene na sto, a da se dvoumio samo oko one koju je poslao Anderleht. Za taj tim su ga vezivali prijatelji koje poznaje dugo godina, kao i porodica jer mu izabranica i nasljednici žive u Belgiji. Zvezda je i pored toga bila izbor krilnog napadača. Prije svega zato što danas ne liči na klub iz 2014. godine.