Ahmedhodžić zbog povrede napustio kamp reprezentacije – Barbarez otkrio: “Izrazio je takvu želju”

Anel Ahmedhodžić neće biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu u naredne dvije utakmice.

Izvor: Promo/FS BiH

Anel Ahmedhodžić napustio je kamp reprezentacije te neće konkurisati za naredna dva meča “zmajeva”. Potvrdio je ovo selektor Sergej Barbarez na pres konferenciji pred sutrašnji meč sa Holandijom.

On je odradio nekoliko treninga sa reprezentacijom u Ajndhovenu, a kamp je napustio u petak ujutro. Kao razlog se navodi da je u pitanju povreda.

Prema riječima Barbareza, Ahmedhodžić je tražio dozvolu da ide kući, a FS BiH mu je ispunio želju.

"Smatrali smo da povreda nije prevelika, ali je Ahmedhodžić imao želju da ide kući", rekao je selektor reprezentacije BiH i dodao:

“To što je prije bilo nisam se ni informisao, jer me nije ni zanimalo. Jeste, malo je čudna situacija, ali nemam potrebu da ne vjerujem našem igraču i da ne vjerujem njegovom osjećaju, tjelesnom stanju. Ja sam izričito na strani igrača uvijek bio i ako on misli da ne može, onda je ne može. To se brzo riješilo. On je tražio da ide kući, da se liječi. Nije nikakav problem. Ja svaki dan kažem igračima, ovdje ste svi svojom voljom, niko nije primoran. Ovdje ste zato što to volite.”

Podsjetimo, BiH će 7. septembra igrati protiv domaće Holandije (20.45), a tri dana kasnije će u Budimpešti odigrati meč sa Mađarskom. Pored ove dvije reprezentacije u grupi sa BiH se nalazi još i selekcija Njemačke.

Prvi domaći meč u Ligi nacija "zmajevi" će odigrati 11. oktobra protiv Njemačke.