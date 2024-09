Ibrahimović drugom domovinom zove Italiju: BiH i Hrvatske "ni na mapi"

Zašto nije postojala mogućnost da Zlatan Ibrahimović igra za Bosnu i Hercegovinu ili Hrvatsku? Sve je sada jasnije, a još je objasnio i da se više osjeća kao Šveđanin ili Italijan.

Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Slavni napadač Zlatan Ibrahimović rođen je u Malmeu 1981. godine i najveća je legenda švedskog fudbala, međutim svi dobro znaju da porijeklo "vuče" sa Balkana. Zlatan je rođen iz braka jugoslovenskih doseljenika - majka Jurka je Hrvatica, a otac Šefik sa područja BiH - koji su u potrazi za boljim životom otišli u Skandinaviju, ne sluteći da će njihov sin postati junak nacije. A nije baš mnogo falilo da tako ne bude...

Ne zbog Zlatanovog talenta, nego zbog toga što je postojala šansa da zaigra za Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu. Samo u teoriji doduše, pošto se bivše jugoslovenske republike nisu naročito potrudile da privole Ibrahimovića da obuče njihov dres, poslije čega je postalo jasno da je za njega samo Švedska domovina.

Uostalom, čak ni Hrvatsku ni Bosnu i Hercegovinu, koje i te kako poštuje, ne zove "drugom domovinom". To je za njega Italija i o tome je pričao u jednoj radijskoj emisiji na Apeninima: "Italija me učinila onim što sam danas. Sve je počelo tamo. Holandija ima jaku školu za talentovane fudbalere, ali u Italiji sam proveo mnogo godina. Ako nešto možemo nazvati drugim domom, za mene je to Italija i mnogo sam zahvalan ovoj zemlji", rekao je Ibrahimović.

Šta se desilo sa Hrvatskom i Zlatanom?

Izvor: Profimedia

Još negdje početkom dvijehiljaditih pojavila se informacija da je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Vlatko Marković stigao u Malme kako bi pregovarao sa Zlatanom o njegovom nastupu za "vatrene". Nije uspio u tome i dugo je kružila teorija da je to zbog taksiste koji nije mogao da pronađe njegov dom u kome je čekao otac Šefik, pa se naljutio na Hrvate i zbog toga im je rekao ne. Naravno, ispostavilo se da to nije tačno, a godinama kasnije pokojni Vlatko Marković priznao je da je lagao da je Ibra blizu dresa Hrvatske.

"Nikad, barem kad se radi o nama, nismo razgovarali s Ibrahimovićem i predložili mu da igra za Hrvatsku. Kroz našu službu u HNS-u prošlo je preko šest hiljada mladih fudbalera iz BiH, jer smo svojevremeno pomagali tom Savezu. Nažalost, nismo znali za Ibrahimovića, niti iz BiH niti iz Hrvatske niko nas nije izvjestio da u Švedskoj postoji tako sjajan igrač. Zaista ga obožavam, svake godine glasam za njega kad se bira najbolji fudbaler. On je zaista fantastičan igrač", pričao je jednom prilikom pokojni Marković.

Zašto Zlatan nije igrao za Bosnu i Hercegovinu?

Izvor: Profimedia

O Zlatanovom igranju za Bosnu i Hercegovinu postoji sada već mnogo teorija i legendi. Jednu od najzanimljivijih mogli smo da pročitamo na portalu "Korner" tokom 2016. godine, a autentičnost i istinitost nisu potvrđene, niti demantovane. Na vama je da odlučite da li ćete vjerovati u nju, a kaže sljedeće...

Zlatan Ibrahimović je od 2001. do 2023. godine odigrao 122 utakmice za Švedsku i postigao je 62 gola. Povukao se zapravo još 2017. godine zbog sukoba, a onda se 2021. vratio i nastupio je ukupno još pet puta.

"Krajem devedesetih i početkom dvijehiljaditih radio sam u Avazovom sportu kada mi je došao kolega fotoreporter, rahmetli Zijah Kasapović, rodom iz Višegrada. Kazao mi je da njegov zemljak Rasim Suljkić živi u Malmeu, te radi kao fudbalski trener i ima dva talentovana mladića porijeklom iz BiH, Damira Resulovića i Zlatana Ibrahimovića", kazao je sportski novinar Emir Delić u intervjuu od prije nekoliko godina, objasnivši da se potom čuo sa Ibrom.

"Od tada smo se češće čuli, a u jednom momentu mi je palo na pamet da ga pitam da li bi igrao za reprezentaciju BiH. Nije bio nezainteresovan iako je u istom momentu dobio poziv U21 reprezentacije Švedske. Pričao sam o njemu sa Munibom Ušanovićem koji mi je zatražio Zlatanov broj da ga pita da li bi išao u Indiju sa rezervnom reprezentacijom BiH".

Nije teško pogoditi da Ibrahimovića tako nešto nije zanimalo: "Zlatan Ibrahimović mi je kasnije rekao da mu je Munib poručio da dođe sutradan u Sarajevo, da putuje u Indiju zajedno sa igračima iz domaćeg prvenstva BiH. Zlatan ga je pitao gdje su Hibić, Barbarez, Baljić, Bolić, na šta mu je Ušanović kazao kako oni ne igraju već da su pozive dobili lokalni fudbaleri. Na to je Zlatan u svom stilu rekao: Ne idem onda ni ja!", prisjetio se Delić.

Šta kaže Zlatan o igranju za Hrvatsku i BiH?

Pred meč Švedske i Hrvastke iz 2012. godine, Zlatan je definitivno stavio tačku na ove navode: "Već su me pitali za to... Moja majka je Hrvatica, otac iz Bosne, ali ja sam rođen u Švedskoj i u meni nikad nije postojala dilema za koga ću igrati. Iskreno, mislim da mi niko nikad nije prišao s pitanjem hoću li igrati za Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu".

Dobro je poznato da je Zlatan Ibrahimović u odličnim odnosima sa mnogim fudbalerima sa Balkana, pa je tako godinama prijatelj Dejana Stankovića, odličan odnos imao je i sa pokojnim Sinišom Mihajlovićem, dok nikada nije krio da je upravo ovo podneblje razlog njegovog "ludog karaktera". "Nosim temperament Balkana u glavi. Porodično sam vezan za ovo podneblje, kod kuće pričamo ‘po naški’. Imam taj mentalitet i uvijek ću ga nositi u sebi", pričao je Šveđanin.

Takođe, Zlatan je nedavno bio u centru pažnje i kada je upitan da objasni i svoja religiozna shvatanja, pošto mu je majka katolikinja, a otac musliman. Mnoge je iznenadio svojim odgovorom.