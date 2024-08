"Ti si obična kukavica bez mu*a!": Gvardiola voli sve na "ić", a Zlatana mrzi iz dna duše zbog Ferarija

Pep Gvardiola nahvalio je Balkance i istakao njihov mentalitet kao najveću prednost, dok Zlatana Ibrahimovića s druge strane mrzi iz dna duše. Sve je puklo u Barseloni.

Pep Gvardiola nahvalio je sportiste iz Srbije - prije svih vaterpoliste, Novaka Đokovića i Nikolu Jokića - poručivši da je oduševljen njihovim mentalitetom. Istakao je da bi volio da nauči kako sportisti sa Balkana mogu da se svađaju na treninzima i da potom na utakmicama budu kao braća, da ginu jedan za drugoga, što nije nailazio ni kod koga drugog. A znamo koga je sve trenirao...

Od igrača sa ovih prostora koji su nešto više igrali kod Gvardiole moramo izdvojiti našeg Aleksandra Kolarova, pa sada Matea Kovačića i Joška Gvardiola - i sa svom trojicom je bio u odličnim odnosima - međutim mnogi su zaboravili da jednog Balkanca nije mogao da trpi. I to je možda i najveća "mrlja" u njegovoj dosadašnjoj karijeri.

U pitanju je Zlatan Ibrahimović, koji iako je rođen u Švedskoj, ipak posjeduje balkanski mentalitet i to je uvijek ponosno isticao, čak i kada mu je donosilo probleme. Upravo zbog njega Zlatan i Pep nisu mogli zajedno i puklo je u roku od jedne sezone.

Ibrahimović je došao u Barselonu 2009. godine, nakon prve maestralne sezone Pepa Gvardiola koji je napravio čudo sa ekipom i osvojio praktično sve. Doveo je Zlatana umjesto Samuela Etoa, koga je poslao u Inter, a djelovalo je da je stvorena najjači tim svih vremena jer su Mesi i Anri dobili još jednog od najboljih napadača svijeta ispred sebe. Ali, daleko da je tako bilo, Zlatan se nikako nije uklapao u filozofiju igre Pepa Gvardiole, o karakteru i da ne pričamo.

Kada se pogleda statistika - 21 gol na 45 utakmica i osvojena Primera - to ne djeluje kao nešto loše. Ali, zbog Zlatana je pucala cijela svlačionica, Barselona je izgubila svoj ritam na terenu, a igrači su ludjeli zbog njegove arogancije kojom je podrivao autoritet najboljeg trenera u nastajanju.

Nazvao ga je "kukavicom bez mu*a", poručivao mu je da je "Ferari koga vozi kao da je Fiat", a najgore uvrede ispalio je na njega kada je Inter - njegov bivši klub - uspio da izbaci Barselonu u polufinalu Lige šampiona 2010. i ode do "triplete". Nije mogao da vjeruje kako ga je Žoze Murinjo prevario, iako je imao 24 odsto posjed lopte i nijedan šut na gol. Tu je Ibrahimović shvatio da je Gvardiola još daleko od velikog trenera.

"Gvardiola je buljio u mene i pobjesnio sam. Pomislio sam, ovo je moj neprijatelj koji češe svoju ćelavu glavu i počeo sam da vičem na njega: Nemaš mu*a... I vjerovatno mnogo gore stvari od toga. Rekao sam mu da se us**o od Murinja i poslao sam ga dođavola. Bio sam jako bijesan u tom trenutku. Bacao sam opremu po svlačionicu, pogodila je Gvardiolu koji ništa nije smio da kaže nego je pokupio stvari. Nisam bio nasilan, ali da sam bio na njegovom mjestu, uplašio bih se za svoj život", pričao je Ibra o svom najtežem iskustvu sa trenerom.

U svojoj knjizi, Ibrahimović je "napljuvao" i igrače Barselone koji su slijepo pratili Gvardiolu: "Ušao bih u svlačionicu, a Pep bi odmah izlazio iz nje. Sve je pozdravljao, samo je mene ignorisao. Svašta sam uradio da bih se tamo adaptirao, ali igrači Barselone su bili kao školarci, slijepo su pratili svog trenera dok sam ga ja preispitivao. Ne volim te koji se drže pravila. Iako se nisam slagao sa njim, trudio sam se da budem pristojan".

"Poslije svega toga sam prestao da pokušavam da se adaptiram. Recimo, igrači Barselone nisu smjeli da dolaze sportskim automobilima na trening. Mislio sam da je to preglupo, nikoga nije bilo briga tamo koji auto vozim... Tako sam pred meč sa Almerijom u aprilu došao svojim Ferarijem na trening i napravio scenu", ispričao je Zlatan i dodao da je poslije toga Gvardiola pobjesnio na njega i napravio scenu, dok je s druge strane u medijima pokušavao da predstavi sve drugačije ne pridajući tome veliki značaj i dodajući da postoji razlog zašto ne pričaju o tome.

Rastali su se već na kraju sezone, Ibrahimović se vratio u Italiju i nastavio da brblja o Gvardioli, dok je španski trener uvek o njemu odmereno pričao. Sa dozom sarkazma, koja se uvijek može čuti u njegovim izjavama, ali nikada nije želio da se vraća na ono što se desilo između njih u Barseloni.

"Mislim da je Gvardiola nevjerovatan trener, totalno je to bilo drugačije u odnosu na ono što sam imao do tada. Kad pogledate samo u poslednjih 15-20 godina, nikada nije bio treći, uvek prvi ili drugi. Problem je nastao kada sam shvatio da trener i osoba koju predstavlja nisu isti", ispričao je Zlatan Ibrahimović koji je u intervjuu kod Pirsa Morgana istakao da je pogriješio što je pokušao da bude neko ko nije.

"Ako imam veliki nos, reci mi Pep. Ako se ne uklapam, reci mi. Nisam tu da uznemiravam nego da ispunim svoj san. Sve je bilo dobro šest mjeseci, ali... Sve je počelo kad mi je ispričao to za Ferari i držao sam se toga šest-sedam mjeseci. Ali poslije nisam htio jer nije htio da priča sa mnom, zato sam dolazio kod njega da bi neko iznad njega mogao da se umiješa. Rekao sam mu da zbog Mesija nema dovoljno prostora i da to kako igra nije dovoljno dobro ni za njega ni za Barselonu. Rekao je da će to riješiti, da ne brinem, a onda sam sljedeći meč poslat na klupu. Tu mi je sve bilo jasno", objasnio je Ibra i otkrio kako je poslije svega Gvardiola počeo da ga izbjegava:

"Znam šta je. Problem je bio što sam tražio više prostora, ali nije bio otvoren prema meni. Četiri meča sam bio na klupi i ništa nije rekao, pa sam došao Ferarijem na trening i znao sam da će to napraviti haos. Parkirao sam ispred njegove kancelarije. Hoćeš da me je**š, je***u i ja tebe. Hoćeš da se igraš vatrom, to će te opeći. Ali, počeo je da me izbegava posle toga".

Godinama kasnije, sada u potpuno drugim ulogama, Ibrahimović i Gvardiola sreli su se uoči meča Milana i Mančester sitija na pripremama u SAD. Pogledajte kako je izgledao njegov susret, čini se da su zakopali sjekire...