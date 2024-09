Poznati fudbaler postao košarkaš! U Humskoj ga pamte po velikom meču

Francuski fudbaler Etjen Kapu više nije fudbaler, već je košarkaš.

Francuski fudbaler Etijen Kapu (36) postao je košarkaš. Bivši defanzivni vezista Tuluza, Totenhema, Votforda i Viljareala trenira sa jednim španskim četvrtoligašem iz blizine Valensije.

"Nedavno je čak i nastupio u jednoj prijateljskoj utakmici, u kojoj je njegov tim pobedio", objavio je španski medij "Relevo".

Kapu je igrao za Viljareal sve do 2024. i iako je u sezoni 2023/24 nastupio čak 40 puta za "Žutu podmornicu", ostao je bez ugovora, koji ipak nije produžen. Dok je tražio novi klub, on nije uspIo da se dogovori sa timom sa stadiona "El Madrigal" i zato je dočekao septembar kao slobodan igrač - i kao fudbaler i kao košarkaš.

S obzirom na to da Kapu nije registrovan, nema pravo nastupa za novi tim, ali ga to ne sputava da trenira i da se uči novom sportu, za sada samo u prijateljskim utakmicama. Svojevremeno je igrao i evropske utakmice protiv Partizana, poput one u Humskoj, u meču Lige Evrope.

Etijen Kapu igrao je sedam puta za "A" reprezentaciju Francuske 2012. i 2013. godine, a prethodno je bio standaran u U21 i U19 kategorijama. Kao fudbaler je bio veoma uspešan i poznat, pa je u Votfordu bio proglašen za najboljeg igrača kluba u godini u kojoj je tim nastupio u finalu FA Kupa 2019. protiv Mančester sitija, a sa Viljarealom je 2021. osvojio Ligu Evrope.

