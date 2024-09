Navijači pravili haos, predsjednik kluba otrčao na tribine! Održao govor, odbio ih je i rekao im je sve u lice!

Nije vlasnik Visle htio da podilazi navijačima!

Izvor: olo film/screenshot

U velikoj je krizi Visla, a ona je još veća nakon neočekivanog poraza! Poslije osvojenih samo šest bodova iz šest utakmica i ispadanja iz Evrope navijači su pozvali predsjednika kluba na razgovor, a on je stigao i to pravo na tribinu! Zapravo ovaj velikan poljskog fudbala igra u drugoj ligi, ali su senzacionalno osvojili kup prošle sezone, pa su ušli u kvalifikacije za Konferencijsku ligu ove godine.

Uspjela je Visla na startu sezone da eliminiše Spartak iz Trnave, ali su onda ispali od Serkl Briža. Ipak ono što navijači žele je povrratak u najviši rang, a prošle sezone je ekipa iz Krakova bila tek 10. u drugoj ligi. Sada su u donjem dijelu tabele i preti im ispadanje u treću ligu, a navijači kluba koji je 13 puta bio šampion Poljske su zbog toga bijesni! Zato su pozvali predsjednika kluba Jaroslava Krolevskog na razgovor, a jedan od navijača mu je predložio da smanji plate igračima!

"Kako to, dovraga, izgleda?! Kako to izgleda?! U evropskim kupovima možemo da igramo ravnopravno, ali dođe liga i to je ruglo. Je*ote, dosta nam je ove sramote. Od**bite zajedno. Od**bite, smanjite im plate, jer oni ovdje ništa ne zaslužuju. Neka novac daju djeci, dovraga. Dosta nam je sramoćenja", rekli su bijesni navijači.

Vlasnik Visle je otišao pravo na tribinu, među one najvatrenije navijače, ali je stao u odbranu fudbalera. Obećao je da će razgovarati sa igračkim kadrom, ali da za poraz koji se desio u meču sa Vartom neće biti kazni. On je zajedno sa nekadašnjim reprezentativcem Poljske Jakubom Blaščikovskim spasio klub od bankrota 2019. godine i sada pokušava da gas vrati na pravi put.

"Treba mi vaša podrška! Otići ću u tu svlačionicu i neću ih grditi. Razumijete li? Neću ih grditi! Znate li zašto? Jer nisu oni krivi što u prvom poluvremenu nisu pogođene prva, druga i treća prečka. Dajte im vremena! Samo im dajte vremena", poručio je predsjednik kluba.

Visla je posljednji put bila prvak prije 13 godina, a osim 13 titula ima i pet kupova, kao i osvojen Superkup Poljske. Najveći rival Legija ih je prestigao i sada ima 15 titula, Gornik i Ruh izaju po 14, a navijači ne žele da gledaju tim u drugom rangu! "Reći ću ovo, braćo. Šta god bilo, on je došao ovamo i pokazao svoja je*ena m*da. Poštujem ga što nam se obratio i što je bio iskren. Visla, bori se", čulo se sa tribina putem megafona od strane vođe navijača poslije ovog događaja.