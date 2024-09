Partizan igra, neće biti Stanojevića, a ni Grobara: "Bježao sam Zvezdi, bio u osmini finala i bilo je isto"

Trenera Partizana bole prazne tribine u Humskoj, ali ne želi da bilo koga animira i da se dodvorava da bi vratio navijače.

Izvor: MN PRESS

Partizan u nedjelju od 21.05 igra protiv Vojvodine u Humskoj, a kraj aut-linije neće biti Aleksandar Stanojević, zbog isključenja protiv IMT-a u avgustu. Umjesto njega, ekipu će voditi prvi asistent Branko Vukašinović.

Nažalost po crno-bijele, iako će se Stanojević vratiti već za sljedeći meč, ono što se sigurno zna je da će južna tribina stadiona u Humskoj ostati prazna i u nedjelju i u narednim mečevima, zbog protesta Grobara protiv uprave.

Za to, kao i za generalno slabu posjetu na mečevima crno-bijelih, Stanojević je bio upitan u subotu, na konferenciji za novinare dan prije Vojvodine. U odgovoru je podsjetio i na svoj prethodni boravak na klupi Partizana, vođstvo na tabeli Superlige na polusezoni, nastup u osmini finala Konferencijske lige protiv Fejenorda...

"Ja animator nisam. Ne pričam priče da bih se nekome udvarao i da bih nekome udovoljavao. Ja sam pragmatičan čovjek, koga interesuju samo konkretne stvari. Ako voliš svoj klub i navijaš, dolaziš da ga bodriš, nebitno ko je igrač, predsjednik, trener. Bilo je proljeće, derbi sa Zvezdom, gdje si brutalno pokraden 2:2 i umjesto da dođe tri puta više navijača u drugom dijelu sezone, nisu dolazili. Znači, odustali su u toj situaciji, bez obzira na to što si pokraden. Nisu došli da te podrže. Igrao sam osminu finala (Konferencijske lige, prim. novin.), bježao sam Zvezdi pet bodova, imali veliku gol-razliku, dali mnogo golova... Pa i bez obzira na to nismo imali veliki broj navijača. To je tako i da ja tu sad pričam... Neću nikome da se dodvoravam i nekoga da pljujem da bih se nekome dodvoravao", rekao je Stanojević i u dahu nastavio:

"Možda neko kaže 'Nije to taj klub koji ja želim', pa možda to nije ni taj klub koji ja želim, ali ako sam navijač svog kluba, onda navijam za taj klub. Ako si toliko razočaran, onda ne znam kako da te ubijedim. Ja ne znam to da radim, neću to da radim i da pričam 'Dođite na stadion'. Mogu samo da ih pozovem maksimalnim, odanim pristupom da držim navijača da se nada nečemu. A to sad da ja pričam nešto i da pljujem nekoga da bih nekoga privukao... Ne, radim ono što mislim i osjećam. Nadam se da ću kroz svoj rad biti konkurentan i dobar, da navijač zna zašto dolazi".

