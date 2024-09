Partizan ima novog kapitena poslije odlaska Svetozara Markovića u Viktoriju Plzenj.

Izvor: MN PRESS

Poslije odlaska Svetozara Markovića u Viktoriju Plzenj, FK Partizan ima novog kapitena, Aleksandra Jovanovića. Trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević objasnio je tu odluku kluba.

"Mislim da je to jasno. Aca Jovanović je naš kapiten, reprezentativac, pokazao se sa svim što je u prethodnom periodu uradio, pogotovo prošle i ove godine i nemamo tu ni dileme, ni bilo šta. Natho je zamjenik kapitena, sa izuzetnim karakterom. Sa druge strane, i ja sam za to da kapiten bude igrač iz omladinske škole, pa ako nije iz omladinske škole, da onda bude domaći igrač. I to je to. Natho je kao da je domaći, ali nije. Karakter je, biće zamjenik i tu je jasno sve svima, ali da kažem i zvanično da je to - tako", kazao je on.

Aleksandar Jovanović (31) u nedjelju uveče će izvesti ekipu na teren u utakmici protiv Vojvodine u Humskoj, u derbiju Superlige od 21.05. Dan poslije toga, odazvaće se selektoru Draganu Stojkoviću na okupljanju "orlova" za mečeve Lige nacija protiv Španije u četvrtak i Danske u nedjelju.

Odlični golman u klubu je od prošlog ljeta i bez dileme je najbolji i najpouzdaniji igrač crno-bijelih u tom periodu. Tu će biti i Bibras Natho (36), koji ostaje zamjenik kapitena na početku svoje šeste epizode u Partizan, u kojem je odigrao čak 217 utakmica i dao 63 golova uz 55 asistencija.

