Huligani mučili beskućnika, pomogao mu Salah: Zbog tog poteza je legenda cijelog grada!

Slavni fudbaler pokazao da je veliki čovjek - Salah je prvo pomogao beskućniku da se riješi napadača, a zatim mu i dao novac.

Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA

Egipatski fudbaler Mohamed Salah već sedam godina nosi dres Liverpula i tokom mandata na Enfildu postao je jedan od najboljih igrača u kluspkoj istoriji. Navijači engleskog tima obožavaju krilnog napadača koji je godinama lider ekipe u crvenim dresovima, a jedan njegov gest iz prošlosti nikada mu neće zaboraviti.

U otkobru 2020. godine, nakon pobjede nad Arsenalom (3:1), kamere su zabilježile kako je Mohamed Salah postao heroj! Dok se vraćao kući sa utakmice stao je na benzinsku pumpu, a tamo je pomogao beskućniku - prvo ga je odbranio od napada i ponižavanja, a zatim mu dao 100 funti. O toj neverovatnoj sceni govorio je svojevremeno i Dejvid Krejg, koji je napadnut od strane nekoliko nepoznatih osoba.

"Mo je bio divan prema meni koliko i za Liverpul na terenu“, rekao je Krejg i dodao: "Čuo je šta mi grupa momaka govori, a onda se okrenuo prema njima i rekao: 'To bi mogao biti ti za nekoliko godina'. Znao sam da ne haluciniram samo kada mi je Mo dao 100 funti. Kakva legenda.”

Scena na benzinskoj pumpi posebno je bila dirljiva za Krejga jer je već decenijama navijač Liverpula. "Vrijeđali su me, ponižavali, ismijavali me, govorili mi 'Vidi na šta ličiš, nađi posao, bezvrijedan si'. I onda uleti igrač kluba za koji navijam 50 godina, moj idol i baš on me spasi", rekao je Dejvid i tako podebljao Salahov kultni status u gradu na sjeveru Engleske.

Njega će sasvim sigurno sačuvati i nakon što napusti Enfild, a djeluje da je taj dan sve bliži. Kako je istakao u jednoj izjavi prije nekoliko nedelja, Mohamed Salah će narednog ljeta promijeniti sredinu jer mu Liverpul nije dostavio ponudu za produžetak saradnje. Ostaje da se vidi da li bi u narednim mjesecima moglo da dođe do preokreta ili će engleski tim stvarno pustiti Egipćanina koji je godinama imao ogroman uticaj na igru.

Salah je karijeru počeo u timu El Mokavlun u rodnom Egiptu, zatim je igrao za Bazel i Čelsi, bio na pozajmicama u Fiorentini i Romi, a onda i pod ugovorom sa rimskim timom. Liverpul ga je u ljeto 2017. godine kupio za 36,5 miliona funti, uz opciju da transfer kroz bonuse poraste do 43 miliona. I isplatio se Egipćanin Liverpulu - odigrao je 353 mečeva, postigao 214 golova i asistirao 92 puta. Osvojio je Premijer ligu, FA kup, dva Liga kupa, Komjuniti šild, Ligu šampiona, Superkup Evrope i FIFA Svjetsko prvenstvo klubova. Tri puta je bio najbolji strijelac Premijer lige u dresu Liverpula.