Malo me je strah zbog toga: Terzić progovorio o Zvezdi i Ligi šampiona, jedno ga brine

Zvezdan Terzić pričao je o učećšu Crvene zvezde u Ligi šampiona.

Crvena zvezda započinje učešće u novom formatu Lige šampiona u četvrtak. Na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Benfiku (18.45 časova) i biće to prvi meč u elitnom takmičenju. Uoči duela sa portugalskim klubom oglasio se generalni direktor Zvezdan Terzić.

Pričao je o učešću crveno-bijelih u Ligi šampiona, šansama, mečevima koji slijede...

"Tek sada vidim koliko je onaj sistem bio prost, ovo je prava Liga šampiona. Bilo nam je na početku nejasno, komplikovano, ali je ovo spektakularan format. Pomalo me je strah kada sam vidio šest mečeva odigranih u utorak uveče", počeo je Terzić razgovor u emisiji "Oko" na RTS-u.

Gledao je rivale crveno-bijelih.

"Malo me je strah kada sam vidio kako je Štutgart odigrao usred Madrida. Imao je veći posjed lopte, bio je bolji od Reala u mnogim parametrima, nije slučajno bio vicešampion Njemačke. Fokus nam je bio na toj utakmici. Uživaće svi navijači Zvezde, vrijeme je da se izmjerimo i da vidimo koliko možemo. U klubu sam 11 godina i u toj eri nismo imali kvalitetniji tim, poštujemo velike klubove, ali Zvezda može više nego prije. Mnogi žale što nismo dobili slabijeg rivala iz četvrtog šešira, a ne Štutgart ili Monako, ali ne smijemo nikoga da se plašimo. Respektujemo i Benfiku, igraćemo hrabro, napašćemo, zavisiće i od nas i naše koncentracije i hrabrosti."

Prvi meč je sa portugalskim timom.

"Želim da vjerujem da možemo da dobijemo Benfiku. Veliki je to klub, ne smijemo da prijetimo, moramo da damo maksimum. Imamo fenomenalnog trener Milojevića koji zna da igra na rezultat, igraćemo hrabro. Sigurno da je Benfika favorit u ovom momentu, ima bolji tim. Međutim, ne pobjeđuje uvijek bolji. Daćemo 100 odsto mogućnosti i očekujemo nešto lošiji dan rivala. Sigurno je da će da bude spektakl, Zvezda još od Barija nije imala bolji tim. Imamo šta da ponudimo, navijači će da budu zadovoljni. To je najbitnija utakmica za Zvezdu u sezoni. Važno je da uzmemo bod ili tri, matematičkom formulom se došlo do toga da osam bodova vodi među 24. Posljednji meč je sa Jang Bojsom, tamo tražimo pobjedu i uvjeren sam da smo bolji tim od njih", zaključio je Terzić.