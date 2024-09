Jevrejin pobjegao iz logora i prokleo rivala Zvezde: Benfika će 100 godina patiti zbog kletve Bele Gutmana

Da li znate za priču o kletvi Bele Gutmana? Navijači Benfike je znaju i budi se zbog nje noću, a pred početak sezone u Ligi šampiona nadaju se da će početi da je "razbijaju" protiv Crvene zvezde.

Crvena zvezda u četvrtak (18.45) na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Benfiku u okviru prvog kola novog formata Lige šampiona. Biće to duel fudbalskih velikana, nekadašnjih šampiona Evrope, čije su istorije nevjkerovatne, ali do sada nisu bile isprepletane kako bi mnogi pomislili na "prvu loptu". Zvezda i Benfika će se sastati tek treći put u istoriji, prvi put od dvomeča odigranog 1984. godine kada je klub iz Portugala bio bolji ukupnim rezultatom 5:4, ali ni to nije bilo dovoljno da "orlovi" dođu do treće titule evropskog prvaka koju sanjaju od šezdesetih. I sanjaće još ko zna koliko dugo...