"Igrači Partizana to nemaju, moram javno da kažem": Šaranov opleo poslije debakla u derbiju

Bivši golman Partizana Bojan Šaranov kritikovao igrače crno-bijelih poslije poraza u derbiju.

Izvor: TV Arena sport

Partizan je doživio debakl u 174. "vječitom" derbiju pošto je Crvena zvezda slavila 4:0 u Humskoj, a "na tapeti" domaćih navijača bio je trener Aleksandar Stanojević. Njega su navijači tjerali iz kluba po završetku utakmice, skandirali su mu "da se prodao", bacili su i topovski udar u njegovom pravcu, a potom su razbili staklo u svlačionici koje ga je pogodilo i isjeklo po licu.

Ipak, bivši golman Partizana Bojan Šaranov je gostujući na TV Arena Sport rekao da je problem i do igrača, ističući da pored kvaliteta njima nedostaje i karakter.

"Šta fali Partizanu? Kad igrate u Partizanu i Zvezdi, igrač mora da ima pobjednički kvalitet i mentalitet. Većina igrača Partizana to nema, javno to moram da kažem!", poručio je Šaranov koji je za crno-bijele branio tokom 2016. godine kada je pomogao da osvoje Kup Srbije.

"Ne rađaš se sa tim, radi se na tome. Hajde još 2:0 poluvrijeme, ali drugi dio... Ekipa se predala i to mi ozbiljno smeta. Partizan trenutno ima osamdeset posto igrača sa takvim mentalnim sklop. Kad igraš za Zvezdu i Partizan moraš da budeš šampion. Mogu da se provuku jedan, dva igrača, ali ovo...".

Bivši golman Partizana upitan je i da li bi Saša Ilić drugačije reagovao u svlačionici, odnosno da li stranci mogu da "osjete" klub kao što je to slučaj sa domaćim fudbalerima:

"Šta kaže Saša Ilić? Osjeća Partizan nenormalno, vidiš da bi poginuo za njega, kad imaš takav karakter u svlačionici - to vuče cijelu svlačionicu. Partizan nema takvog igrača. Da li stranci ostavljaju utisak da vole klub? Igrao sam ja i inostranstvu, koliko god voliš, ne možeš to da osjetiš. Kad igraš u klubu koji voliš, kad igraš sa emocijom, daješ više nego što možeš", zaključio je on.