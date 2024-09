"Čiji je interes da se Partizan dovede u ovo stanje?": Burno obraćanje kapitena crno-bijelih!

Golman Partizana Aleksandar Jovanović vidno nezadovoljan poslije debakla u derbiju.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je razbila Partizan 4:0 u Humskoj, a i ovoga puta je među najboljim igračima crno-bijelih bio golman Aleksandar Jovanović, što dovoljno govori o partiji njegovog tima. Jovanović je bio vrlo nezadovoljan nastupom u derbiju i rekao je da kao kapiten preuzima odgovornost.

"Rekao sam sada vašim kolegama da ovo nije kvalitet Partizana, nedostatak kvaliteta, karaktera svih nas, ja kao kapiten preuzimam odgovornost, nikada se neću kriti ni od čega, ali ovo danas je zaista... Ovo je viši nivo svega. Da vam ne pričam sve isto, stojim iza svega što sam rekao!", naglasio je Jovanović koji je otvorio dušu nakon najtežeg poraza Partizana u derbijima u Humskoj ulici.

"Ništa nije slučajno, ovo se već dugo dešava, mnogo veća je pozadina, svi vi to već znate, nivo Partizana nije dobar, to može da se kaže. Ni u čijem interesu nije da klub dovede u ovo stanje, ovo danas nije bio vječiti derbi, 0:4 mislim da smo 50% u odnosu na Zvezdu, to je tim za Ligu šampiona. Mi smo kao pravljeni za Evropu, a nismo, nemamo taj kvalitet za Ligu konferencija, to je realna slika. Da ne budem negativan sve, gledam šta je do stručnog štaba, koji se trudi, oni pokušavaju, žele da izvuku najbolje. Nekada je do glave i karaktera, najviše do kvaliteta i mu*a. Izvinjavam se što zvučim vulgarno, to nije moj način izlaganja."

Jovanović ističe se Partizan sada bori za drugo mjesto što je nevjerovatno čuti:

"Mi se sad borimo za drugo mjesto, ne mogu da vjerujem šta pričam, ali to je sramota svih nas. Kada kažem svih nas mislim i na upravu, stručni štab, igrače, ali i ljude iznad svih njih. Da ne zvučim ne znam ni ja kako. Ovo je slika široka. Rekao sam, mogu da odem sutra, da me neko zove, da mi kaže, već sam pričao nešto prije 15 dana, isto sam rekao sportskom sektoru i direktoru moje želje. Nikada se nisam pokajao što sam došao u Partizan", naglasio je iskusni golman.