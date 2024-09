Velika pobjeda Zvezde nad Partizanom i rezultat kakav dugo nije viđen u srpskom fudbalu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde ubjedljivo su savladali Partizan (4:0) u Humskoj i dodatno uvećali prednost na tabeli Superlige, a dan nakon meča pričaće se o brojnim rekordima koje su crveno-bijeli obarali na terenu najvećeg rivala. Četa Vladana Milojevića bila je veoma raspoložena da se na terenu najvećeg rivala oporavi od poraza protiv Benfike i na kraju je uspjela u tome.

Prednjačio je Šerif Endiaje, koji je protiv Portugalaca imao asistenciju, a u Humskoj postigao čak tri pogotka. Snažni Senegalac postao je tek peti igrač u istoriji "vječitih" derbija sa tri postignuta gola. Prije njega su to uradili Jovan Jezerkić, Marko Valok, Milan Galić i Stevan Ostojić, a posljednji postignuti het-trik videli su samo stariji ljubitelji fudbala - davne 1968. godine u 43. odmjeravanju snaga dva najveća srpska kluba.

Takođe, Šerif Endiaje se sada veoma dobro kotira na listi najboljih strijelaca u istoriji mečeva Zvezde i Partizana. Sa šest pogodaka na pet mečeva on je pri samo vrhu liste, a ispred njega su Valok (13), Dragan Džajić i Bora Kostić (9), Kosta Tomašević i Galić (8), odnosno Zoran Filipović i Milko Đurovski sa po sedam golova.

Vidi opis Zvezda obarala rekorde u Humskoj: O ovoj pobjedi crveno-bijelih pričaće se godinama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Senegalac je Crvenu zvezdu odveo i do najvećeg gostujućeg trijumfa u istoriji "vječitih" derbija. Ubjedljivijih pobjeda bilo je na obe strane, ali su one uvijek ostvarivane pred svojim navijačima i na svom stadionu. Do 174. okršaja Zvezde i Partizana rekordi - kada su gostujuće pobejde u pitanju - bili su trijumfi Crvene zvezde na terenu najvećeg rivala iz 1976. i 1982. godine. Oba puta je bilo po 4:1 u korist crveno-bijelih, a ovog puta su sačuvali mrežu i tako popravili istorijski rezultat.

Sa druge strane, ovo je i najubjedljivija pobjeda koju smo vidjeli u derbijima još od 1998. godine! Tada je ekipa Crvene zvezde predvođena Dejanom Stankovićem koji je bio dvostruki strijelac upisala ubjedljiv trijumf (4:0). Osim tog rezultata, još od 1968. godine nije se dogodilo da neki tim u derbiju postigne četiri ili više golova.

Vidi opis Zvezda obarala rekorde u Humskoj: O ovoj pobjedi crveno-bijelih pričaće se godinama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

I za kraj, Crvena zvezda je prekinula veoma dug niz bez pobjede na stadionu Partizana. Posljednji trijumf Zvezdi donijeli su golovima Luis Ibanjez i Ugo Vijaira, u trenerskom mandatu Miodraga "Grofa" Božovića, davne 2016. godine. Bilo je to u februaru, pa novi trijumf stiže nakon čak osam i po godina bez slavlja Zvezdinih fudbalera u Humskoj.