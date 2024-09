Zvezda dobila pojačanje za Ligu šampiona usred sezone: Piksi ga zvao, Milojević ga se ne odriče poslije derbija!

Andrija Maksimović ostaje u Zvezdi i pred Železničar.

Izvor: MN PRESS

Dugo se pričalo o odličnoj utakmici Andrije Maksimovića na vječitom derbiju u kojem je Crvena zvezda slavila 4:0 protiv Partizana. "Zvezdin Mesi" dobio je mnoštvo pohvala, ali najveća nagrada je upravo stigla - neće se vraćati u Grafičar za duel sa OFK Vršcem, već će ostati u dresu Crvene zvezde.

Maksimović je na 174. vječitom derbiju upisao asistenciju prilikom drugog gola svog tima, kad je loptu proslijedio do Silasa, a on zatresao mrežu Partizana. Preporučio se mladi igrač Zvezde i dobrim statističkim podacima. S obzirom na to da je u potpunosti opravdao očekivanja Vladana Milojevića bilo je logično da će Maksimović ostati u prvom timu, a sada se nalazi i u konkurenciji za predstojeći duel kada će crveno-bijeli biti domaćini Železničaru iz Pančeva u 10. kolu Superlige Srbije.

Maksimović je član mlađih kategorija Crvene zvezde od 2019. godine, ali to nije njegov prvi klub u karijeri. Fudbal je zavolio u ekipi Pazar juniors, prvi put zvanično bio registrovan za školu fudbala Vlada Dimitrijević, koja nosi ime po tragično preminulom fudbaleru Zvezde. Sada ostaje da vidimo da li će dobiti priliku da debituje i u Evropi, s obzirom na to da je pred susret sa Benfikom bio prekomandovan u juniorski tim Zvezde koji je bio poražen 2:1. Mladi fudbaler i na toj utakmici je imao svojih "pet minuta", postigao je gol i smanjio zaostatak domaćina.