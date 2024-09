Miralem Pjanić po dolasku u CSKA: Nikad nisam rekao ništa protiv Rusije i ruskog fudbala!

"Znam da mnogi raspravljaju o mojoj izjavi od prije dvije godine, ali nikada nisam rekao ništa protiv Rusije i ruskog fudbala. Žao mi je ako sam nekoga uvrijedio svojom izjavom, a spreman sam i da se izvinim", rekao je nekadašnji vezista Bosne i Hercegovine.

Miralem Pjanić je potpisao jednogodišnji ugovor sa moskovskim CSKA!

U četvrtak je ujahao na konju na vlastito predstavljanje u ruskom timu, a za klupski sajt je potom prenio svoje utiske o "armecima".

"Jako sam srećan što sam ovdje i što sam potpisao ugovor. CSKA je veliki klub s dugom istorijom. Poznajem CSKA vrlo dobro, došao sam da igram u Evropi, u pitanju je klub koji se uvijek bori za titulu. Klub ima ogroman potencijal sa legendarnim igračima poput Igora Akinfejeva. Drago mi je što sam se pridružio ovom timu. Upravo mi je trebao ovakav izazov. Proteklih nekoliko godina bilo je zanimljivo. Imao sam priliku igrati u azijskoj Ligi šampiona i osvajati trofeje, ali želim da se vratim na evropsku pozornicu, u vrlo konkurentnu ligu gdje mnogo publike dolazi na stadione. Stvarno sam srećan što sam ovdje", izjavio je Pjanić.

Prema njegovim riječima razgovarao je prije dolaska sa prijateljem Elvirom Rahimićem, nekadašnjim igračem CSKA, koji je s Moskovljanima osvajao trofeje.

"Dao mi je dosta sjajnih savjeta i rekao mnogo dobrih stvari o klubu. Drago mi je što sam došao u veliki ruski klub, koji je imao uspjeha i u evropskim takmičenjima. Na primjer u Kupu UEFA, koji su 'armjci" osvajali sa Rahimićem kad sam imao 15 godina. Jedva čekam prve utakmice".

Pjanić je dodao da je u dobroj fizičkoj formi jer je posljednja dva mjeseca radio sa privatnim fitnes trener i istakao da se raduje povratku na teren.

"Nedostaje mi fudbal. Prije nekoliko dana smo trener Marko Nikolić i ja razgovarali o klubu. Njegova vizija CSKA je vrlo ambiciozna. Kad igram fudbal, moje ambicije su uvijek visoke. Za mene su njegovi ciljevi i ambicije bili jako važni, a postali su jasni. Mislim da zajedno možemo učiniti velike stvari. Slažem se s Markovom vizijom: kako me želi iskoristiti na terenu i što ja mogu dati ekipi. Iskusan sam igrač, ali sam samo običan tip u svlačionici koji je voljan dati savjet svojim saigračima. Moja je ambicija uvijek pokušavati da pobjeđujemo timski. Od svog prvog do posljednjeg dana u klubu, boriću se koliko god mogu da pomognem timu da osvaja trofeje".

Nekadašnji vezista "zmajeva" odbio je prije dvije godine mogućnost da igra prijateljski meč protiv Rusije zbog sukoba u Ukrajini, a sad je to prokomentarisao za sajt CSKA.

"Znam da sada mnogi raspravljaju o mojoj izjavi od prije dvije godine, ali ja nikada nisam rekao ništa protiv Rusije i ruskog fudbala. Žao mi je ako sam nekoga uvrijedio svojom izjavom, a spreman sam i da se izvinim. Naravno, sada nije najlakši trenutak za ruski fudbal zbog suspenzije. I žao mi je što se to događa, ali ponavljam - moje ambicije su izuzetno visoke i u okviru nacionalnog prvenstva i ruskog kupa. U svakom slučaju, nadam se da će se situacija što prije riješiti. Došao sam iz zemlje u kojoj je jedno vrijeme bio rat i znam što je to. I savršeno razumijem kako politika funkcioniše i kako utiče na sport. Ali, ja sam fudbaler i sva je moja pažnja usmjerena na to da dobro treniram, dobro igram i da pomognem CSKA - to je moja misija. Ovo je moj posao koji radim više od 20 godina, a moji treneri i partneri mogu biti sigurni da ću dati sve od sebe. Čekam navijače na utakmici s Ahmatom, gdje ću imati autogram sesiju",zaključio je Pjanić.

