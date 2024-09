Pjanić 2022. odbio da igra protiv Rusije, sad prihvatio ponudu iz Moskve: Pozirao sa šalom CSKA, danas potpisuje (VIDEO)

Nekadašnji reprezentativac BiH karijeru nastavlja u Rusiji.

Miralem Pjanić (34) stigao je u Rusiju i u toku dana trebalo bi da potpiše ugovor sa moskovskim velikanom CSKA.

Nekadašnji reprezentativac BiH od juna je bez angažmana. To tada je nastupao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je bio član tamošnjeg kluba Šardža. Iako se povezivao čak i sa Milanom, na kraju je odluka pala na CSKA, gdje bi, prema pisanjima ruskih medija, trebalo da zarađuje oko dva milion evra po sezoni. Ugovor će biti potpisan na godinu dana, uz mogućnost da saradnja bude nastavljena na još 12 mjeseci.

Iako je u Rusiji prelazni rok završen, Pjanić će moći da bude registrovan za CSKA s obzirom na to da u Moskvu stiže kao slobodan igrač. On je stigao u Moskvu, već je "pozirao" sa šalom CSKA i biće to jedan od zvučnijih transfera u Rusiji, s obzirom na to da je iskusni vezista ranije nosio dres Liona, Rome, Juventusa, Barselone i Bešiktaša.

Višestruki prvak Rusije, kojeg s klupe vodi srpski stručnjak Marko Nikolić, trenutno je šestoplasirani tim ruske Premijer lige, sa devet bodova zaostatka za vodećim Zenitom. Iako je od početka sezone odigrano tek devet kola, razlika je poprilično velika.

Ipak, pitanje je u kakvoj formi Pjanić stiže u CSKA. Nakon nastupa u UAE, skoro pola godine bio je bez angažmana. Ipak, očigledno je da srpski trener vjeruje da može dovesti Pjanića u potrebnu fizičku formu, a njegovo umijeće sjajnih pasove i izviđenja prekida, zajedno sa njegovim iskustvom, može pomoći timu.

Zanimljivo, prije dvije godine bilo je u planu da BiH i Rusija odigraju prijateljsku utakmicu. Nedavno penzionisani bh. reprezentativac odbio je tada mogućnost da zaigra na ovom meču, a sve zbog dešavanja na relaciji Rusija - Ukrajina.

"Zvao me sportski direktor reprezenzacije Zvjezdan Misimović i rekao mi da postoji mogućnost da se odigra ta utakmica sa Rusijom. Ja sam mu rekao da u ovom trenutku nema nikakvog smisla igrati sa njima, jer ih je FIFA isključila, jer ih je UEFA, isključila. Zašto baš mi? Zašto ne neka druga reprezentacija? Cijeli svijet na neki način ispašta zbog tog rata, zašto mi moramo biti prvi koji će sa njima igrati prijateljsku utakmicu? Ta utakmica nema nikakvu pozitivnu stranu, ni za nas, a i u svijetu bi to jako negativno odjeknulo. Lično nemam ništa protiv ruskih fudbalera, ali ako su bukvalno svi odlučili da neće igrati sa Rusijom, i mi moramo biti solidarni i odbiti. Ja jednostavno ne mogu igrati takav meč", rekao je tada Pjanić o susretu koji se na kraju ipak nije desio.

Očigledno, sada je promijenio mišljenje i ne smeta mu da igra u Rusiji, iako sukobi između te zemlje i Ukrajine i dalje traju.

